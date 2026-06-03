Doar doi jucători din Liga 1 merg la World Cup! Lista cluburilor care dau cei mai mulți jucători la turneul final

Președintele FIFA, Gianni Infantino, cu trofeul World Cup 2026 la un eveniment din Dallas de pe 1 iunie / Getty Images

Cu 8 zile înainte de Campionatul Mondial, lista jucătorilor care vor fi prezenți la turneul final este completă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Topul cluburilor care dau jucători la Mondial

New entry în topul cluburilor care trimit cei mai mulți jucători la Campionatul Mondial. După ce Turcia a anunțat oficial lotul, Galatasaray a urcat și ea în top: nu mai puțin de 11 jucători de la campioana Turciei vor evolua la turneul final.

Pe primul loc se află Manchester City, urmată de Bayern Munchen. Apoi sunt cele două finaliste din UEFA Champions League. O surpriză sus în top este Crystal Palace, câștigătoarea Conference League, cea care le-a depășit pe Manchester United sau Liverpool.

Din Liga 1, doar două echipe vor avea jucători prezenți la Campionatul Mondial: Universitatea Cluj, cu Jovo Lukic în naționala Bosniei, și FCSB, cu Joao Paulo Fernandes care va reprezenta Insulele Capului Verde.