Messi a izbucnit în plâns după primul gol marcat la Mondial: „Au fost zile dificile, complicate”

Leo Messi a avut o evoluție electrizantă în primul meci al campioanei mondiale la noua ediție a turneului final. A marcat trei goluri în fața Algeriei, asta după ce în primăvară s-a pus prezența lui la World Cup sub semn de întrebare.

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Lacrimile lui Messi

Leo Messi a fost întrebat la finalul partidei despre reacția emoțională pe care a avut-o după deschiderea scorului, când starul argentinian a lăcrimat și a arătat spre cer.

„Nu a avut nicio legătură cu fotbalul, am trecut prin niște zile dificile. Au fost lucruri care nu erau legate de sport. Au fost zile dificile, complicate” a spus Leo Messi, cel care însă a refuzat să dezvăluie mai multe detalii despre situația care l-a afectat personal.

Messi le-a mulțumit însă coechipierilor care l-au ajutat să treacă peste această perioadă: „Sunt recunoscător întregii delegații, colegilor mei. Au făcut multe eforturi să se asigure că sunt bine” a mai spus Messi.

Devenit cel mai bun marcator din toate timpurile la Campionatul Mondial, la egalitate cu Klose, Messi a vorbit despre faptul că se află la finalul carierei: „Mă face foarte fericit că am trecut prin toate lucrurile care mi-au ieșit în cale. Ceea ce trăiesc acum este cireașa de pe tort. Sunt foarte fericit și recunoscător pentru acest grozav grup. Mă bucur foarte mult” a mai spus Messi.