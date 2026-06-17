Messi a izbucnit în plâns după primul gol marcat la Mondial: „Au fost zile dificile, complicate”

Leo Messi a avut o evoluție electrizantă în primul meci al campioanei mondiale la noua ediție a turneului final. A marcat trei goluri în fața Algeriei, asta după ce în primăvară s-a pus prezența lui la World Cup sub semn de întrebare.
Lacrimile lui Messi
Leo Messi a fost întrebat la finalul partidei despre reacția emoțională pe care a avut-o după deschiderea scorului, când starul argentinian a lăcrimat și a arătat spre cer.
„Nu a avut nicio legătură cu fotbalul, am trecut prin niște zile dificile. Au fost lucruri care nu erau legate de sport. Au fost zile dificile, complicate” a spus Leo Messi, cel care însă a refuzat să dezvăluie mai multe detalii despre situația care l-a afectat personal.
Messi le-a mulțumit însă coechipierilor care l-au ajutat să treacă peste această perioadă: „Sunt recunoscător întregii delegații, colegilor mei. Au făcut multe eforturi să se asigure că sunt bine” a mai spus Messi.
Devenit cel mai bun marcator din toate timpurile la Campionatul Mondial, la egalitate cu Klose, Messi a vorbit despre faptul că se află la finalul carierei: „Mă face foarte fericit că am trecut prin toate lucrurile care mi-au ieșit în cale. Ceea ce trăiesc acum este cireașa de pe tort. Sunt foarte fericit și recunoscător pentru acest grozav grup. Mă bucur foarte mult” a mai spus Messi.
Selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, a vorbit la rândul său despre starul naționalei: „Nu mai am cuvinte cu care să-l descriu pe Messi. De 20 de ani ne-a făcut să ne obișnuim să vedem astfel de lucruri și el inspiră pe toată lumea care îl vede în timp ce joacă” a spus Scaloni.
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