Momentul care a cucerit o lume întreagă! Vozinha, copleșit în timpul imnului când mama lui se afla în tribună

Devenit erou după evoluția epică din meciul cu Spania, Vozinha a înduioșat lumea întreagă când a povestit la finalul acelui meci că mama lui nu a putut fi prezentă la partidă deoarece nu a putut să-și facă viză pentru Statele Unite.
A urmat o desfășurare de forțe rapidă și acest lucru a fost rezovat în timp record. Astfel, mama lui Vozinha a putut să vadă din tribune al doilea meci al Insulelor Capului Verde de la Campionatul Mondial, împotriva Uruguay-ului, scor final 2-2. În timpul intonării imnului, Vozinha a fost filmat în timp ce cânta din tot sufletul, iar camerele s-au mutat pe mama sa.
Înainte să meargă la stadion pentru partida dintre Insulele Capului Verde și Uruguay, mama portarului Vozinha a fost invitată să meargă la sediul FIFA din Miami.
After watching her son star against Spain, we were delighted to welcome the mother of Cabo Verde goalkeeper Vozinha to FIFA’s office in Miami! 🇨🇻🤝 pic.twitter.com/F8vKJgweK8
— FIFA (@FIFAcom) June 21, 2026
Mama portarului Insulelor Capului Verde l-a întâlnit la arena din Miami și pe președintele FIFA, Gianni Infantino.
Cape Verde goalkeeper Vozinha’s mother meets FIFA President Gianni Infantino ❤️🇨🇻 pic.twitter.com/D7MPiCCH8E
— AYANFE (@CHULLY1010) June 22, 2026
De la sediul FIFA, mama lui Vozinha a avut un mesaj pentru jucătorii Insulelor Capului: „Jucătorii trebuie să aibă credință și totul va merge bine” a fost mesajul ei. Iar Insulele Capului Verde a făcut egal și cu Uruguay și poate ajunge în 16-imile Campionatului Mondial și cu un egal în ultima etapă, contra Arabiei Saudite.
The mum of Cabo Verde goalkeeper Vozinha sends a message of thanks to football fans worldwide! 💙
🗣️ “Strength and courage, Blue Sharks!” – her message to Cabo Verde ahead of attending their match against Uruguay in Miami. pic.twitter.com/rr1AOTsD05
— FIFA (@FIFAcom) June 21, 2026
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