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Momentul care a cucerit o lume întreagă! Vozinha, copleșit în timpul imnului când mama lui se afla în tribună

Sebastian Ujica Publicat: 22 iunie 2026, 5:09

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Momentul care a cucerit o lume întreagă! Vozinha, copleșit în timpul imnului când mama lui se afla în tribună

Vozinha a avut o evoluție fantastică în meciul Spania - Insulele Capului Verde

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Devenit erou după evoluția epică din meciul cu Spania, Vozinha a înduioșat lumea întreagă când a povestit la finalul acelui meci că mama lui nu a putut fi prezentă la partidă deoarece nu a putut să-și facă viză pentru Statele Unite.

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A urmat o desfășurare de forțe rapidă și acest lucru a fost rezovat în timp record. Astfel, mama lui Vozinha a putut să vadă din tribune al doilea meci al Insulelor Capului Verde de la Campionatul Mondial, împotriva Uruguay-ului, scor final 2-2. În timpul intonării imnului, Vozinha a fost filmat în timp ce cânta din tot sufletul, iar camerele s-au mutat pe mama sa.

Înainte să meargă la stadion pentru partida dintre Insulele Capului Verde și Uruguay, mama portarului Vozinha a fost invitată să meargă la sediul FIFA din Miami.

Mama portarului Insulelor Capului Verde l-a întâlnit la arena din Miami și pe președintele FIFA, Gianni Infantino.

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De la sediul FIFA, mama lui Vozinha a avut un mesaj pentru jucătorii Insulelor Capului: „Jucătorii trebuie să aibă credință și totul va merge bine” a fost mesajul ei. Iar Insulele Capului Verde a făcut egal și cu Uruguay și poate ajunge în 16-imile Campionatului Mondial și cu un egal în ultima etapă, contra Arabiei Saudite.

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