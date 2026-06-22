Momentul care a cucerit o lume întreagă! Vozinha, copleșit în timpul imnului când mama lui se afla în tribună

Devenit erou după evoluția epică din meciul cu Spania, Vozinha a înduioșat lumea întreagă când a povestit la finalul acelui meci că mama lui nu a putut fi prezentă la partidă deoarece nu a putut să-și facă viză pentru Statele Unite.

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A urmat o desfășurare de forțe rapidă și acest lucru a fost rezovat în timp record. Astfel, mama lui Vozinha a putut să vadă din tribune al doilea meci al Insulelor Capului Verde de la Campionatul Mondial, împotriva Uruguay-ului, scor final 2-2. În timpul intonării imnului, Vozinha a fost filmat în timp ce cânta din tot sufletul, iar camerele s-au mutat pe mama sa.

Înainte să meargă la stadion pentru partida dintre Insulele Capului Verde și Uruguay, mama portarului Vozinha a fost invitată să meargă la sediul FIFA din Miami.

After watching her son star against Spain, we were delighted to welcome the mother of Cabo Verde goalkeeper Vozinha to FIFA’s office in Miami! 🇨🇻🤝 pic.twitter.com/F8vKJgweK8

— FIFA (@FIFAcom) June 21, 2026

Mama portarului Insulelor Capului Verde l-a întâlnit la arena din Miami și pe președintele FIFA, Gianni Infantino.