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Motivul real pentru care Lionel Messi a plâns pe teren după ce a marcat pentru Argentina la Campionatul Mondial 2026

Dan Roșu Publicat: 18 iunie 2026, 8:25

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Motivul real pentru care Lionel Messi a plâns pe teren după ce a marcat pentru Argentina la Campionatul Mondial 2026

Lionel Messi, în tricoul Argentinei - Profimedia Images

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Lionel Messi a izbucnit în lacrimi marţi seară, după ce a marcat primul său gol în victorie Argentinei cu Algeria, scor 3-0, de la Cupa Mondială.

Atacant în vârstă de 39 de ani, care a marcat un hat-trick, a fost vizibil emoţionat pe tot parcursul meciului şi chiar şi după fluierul final.

Motivul real pentru care Lionel Messi a plâns pe teren

Jurnalistul Eduardo Feinmann a prezentat motivele emoţiilor lui Lionel Messi: „Este vorba despre tatăl său. Nu este bine din punct de vedere al sănătăţii”, a declarat el pentru radioul Mitre.

„Nu s-a mai simţit bine de anul trecut. Jorge Messi are o problemă de sănătate destul de gravă. Şi săptămâna aceasta, unele lucruri i-au agravat starea. Messi suferă din cauza acestei situaţii la nivel personal.”

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După meci şi hat-trick-ul său – care îl face golgheter la egalitate cu Miroslav Klose în istoria Cupei Mondiale – Lionel Messi a vorbit sincer despre această perioadă dureroasă:

Adevărul, şi asta nu are nicio legătură cu sportul, este am trecut prin nişte zile dificile”, a explicat jucătorul în zona mixtă. „Le mulţumesc întregii delegaţii, coechipierilor mei. Au fost, ca întotdeauna, alături de mine. Mi-au dat multă putere depăşesc această încercare.”

Jorge Messi, în vârstă de 68 de ani, este tatăl ilustrului jucător, dar este şi agentul său.

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