Motivul real pentru care Lionel Messi a plâns pe teren după ce a marcat pentru Argentina la Campionatul Mondial 2026

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Lionel Messi a izbucnit în lacrimi marţi seară, după ce a marcat primul său gol în victorie Argentinei cu Algeria, scor 3-0, de la Cupa Mondială.

Atacant în vârstă de 39 de ani, care a marcat un hat-trick, a fost vizibil emoţionat pe tot parcursul meciului şi chiar şi după fluierul final.

Motivul real pentru care Lionel Messi a plâns pe teren

Jurnalistul Eduardo Feinmann a prezentat motivele emoţiilor lui Lionel Messi: „Este vorba despre tatăl său. Nu este bine din punct de vedere al sănătăţii”, a declarat el pentru radioul Mitre.

„Nu s-a mai simţit bine de anul trecut. Jorge Messi are o problemă de sănătate destul de gravă. Şi săptămâna aceasta, unele lucruri i-au agravat starea. Messi suferă din cauza acestei situaţii la nivel personal.”