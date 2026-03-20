“N-am mai fost la Mondial de 24 de ani” Montella, încrezător înaintea barajului cu România: “Vom reuşi”

Selecţionerul naţionalei Turciei, Vincenzo Montella (51 de ani) e foarte încrezător înaintea barajului cu România. Turcia – România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Câştigătoarea disputei Turcia – România o va întâlni în finala barajului pentru Mondial pe învingătoarea meciului Slovacia – Kosovo. Dacă vor reuşi să treacă de Turcia, tricolorii vor disputa finala barajului pentru Mondialul din 2026 tot în deplasare. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se va vedea exclusiv în România în Universul Antena.

“N-am mai fost la FIFA World Cup de 24 de ani. Înainte de 2002, nu mai fusesem de 50 de ani. Dar e o chestiune de generaţii.

Iar generatia asta s-a adaptat la fotbalul modern. Eu sunt foarte încrezător. Va fi suferinţă, va fi luptă, dar noi ne-am creat o unitate cu care credem că vom reuşi în final să ne atingem visul pentru care aceasta ţară a aşteptat prea mult”, a declarat selecţionerul Turciei, Vincenzo Montella.

Lotul Turciei pentru meciul cu România

Selecţionerul Turciei, Vincenzo Montella, a anunţat lotul cu care “reprezentativa Semilunei” va aborda duelul cu România. Lotul lui Vincenzo Montella cuprinde 30 de jucători, dintre care doar 23 vor rămâne pe foaia oficială de joc. Din lot nu lipsesc cei mai importanţi fotbalişti turci, Arda Guler, Kenan Yildiz sau Hakan Calhanoglu.