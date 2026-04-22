„Nu ies nici mort!” Eroul care a jucat finala Mondialului cu umărul dislocat, a marcat și a câștigat trofeul

La Campionatul Mondial din 1986, José Luis Brown și-a câștigat un loc în cărțile de istorie datorită curajului și spiritului său de sacrificiu. Fundașul argentinian, cunoscut drept „Tata Brown”, a devenit campion mondial, după o finală în care a marcat și pe care, mai bine de 35 de minute, a jucat-o cu umărul dislocat.

„Tata Brown”, înainte de Mondial: fără echipă și chinuit de o accidentare

Povestea lui „Tata Brown” are accente de scenariu hollywoodian. Înainte de Cupa Mondială din Mexic, apărătorul argentinian era practic fără echipă, după ce angajamentul său cu Deportivo Español expirase. Mai mult, o veche accidentare la genunchi încă îi dădea târcoale, așa că o convocare la echipa națională era improbabilă.

Totuși, selecționerul Carlos Bilardo, în criză de fundași centrali și cunoscându-l de pe vremea în care îl antrenase la Estudiantes La Plata, l-a chemat în ultimul moment în lotul pentru turneul final. Adus ca rezervă, José Luis Brown a devenit brusc prima opțiune în momentul în care Daniel Passarella, titularul postului, a luat o infecție gastrointestinală. Și a profitat la maximum de șansa ivită.

Debutul la Mondial: „Îmi tremurau picioarele!”

Pe 2 iunie, în primul meci al Argentinei, contra Coreei de Sud, „Tata Brown” a fost titular. „Îmi tremurau picioarele”, povestea el, peste ani. Și nu, nu era de la accidentarea cronică la genunchi, ci de la emoții, cu toate că avea 29 de ani și era un apărător experimentat. A trecut peste trac, s-a mobilizat exemplar și a jucat fiecare minut în cele șapte meciuri ale Argentinei.

Alegerea lui Bilardo, inițial criticată de presă și fanii locali, s-a dovedit până la urmă una extrem de inspirată. Iar „cireașa de pe tort”, cele 90 de minute care l-au transformat pe Brown într-un erou popular, a venit pe 29 iunie 1986, în finala cu Germania de pe Estadio Azteca, din Ciudad de México.