Nu s-a mai întâmplat de 52 de ani! Realizarea incredibilă a Uruguayului în meciul cu Arabia Saudită

Arabia Saudită şi Uruguay s-au întâlnit la Miami şi au încheiat la egalitate meciul din Grupa H de la Cupa Mondială. Al Amri a deschis scorul pentru saudiţi, în minutul 41, în timp ce Maximiliano Araujo a înscris golul care a adus un punct pentru sud-americani în minutul 80.

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Echipa care a dominat a fost Uruguay, dar gruparea La Celeste nu a reuşit să obţină victoria. În repriza a doua a fost asediu la poarta Arabiei Saudite, dar portarul Al Owais a putut fi învins o singură dată.

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Uruguay, 22 de şuturi spre poarta Arabiei Saudite în repriza a doua a meciului de la Cupa Mondială 2026

În total, Uruguay a expediat 27 de şuturi spre poartă, 22 dintre acestea fiind trimise în repriza a doua. Al Owais a ieşit şi el în evidenţă. Portarul saudit a apărat 9 şuturi.

În ceea ce îi priveşte pe sud-americani, o singură echipă i-a depăşit în istoria Cupei Mondiale. Se întâmpla în 1974, atunci când Germania de Est va trimis 24 de şuturi într-o repriză. Se întâmpla în partida cu Chile.

22 – Uruguay attempted 22 shots in the second half against Saudi Arabia. The last team to attempt more shots in a half of a FIFA World Cup match was East Germany against Chile in 1974 (24 in the first half).

Relentless. pic.twitter.com/fEKhTmj6XT

— OptaJoe (@OptaJoe) June 16, 2026