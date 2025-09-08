O altă echipă s-a calificat la Campionatul Mondial! A înscris în ultima secundă golul ce o duce la turneul final - Antena Sport

Echipa naţională a Tunisiei a învins luni, în deplasare, scor 1-0, echipa naţională din Guineea Ecuatorială, cu un gol marcat de Ben Romdhane în ultima secundă. Tunisia s-a calificat astfel la turneul final al Cupei Mondiale 2026.

La Malabo, tunisienii au avut de aşteptat până în al patrulea minut al prelungirilor pentru golul victoriei şi al calificării. Mohamed Ali Ben Romdhane a înscris din assistul lui Firas Chaouat şi Tunisia s-a impus cu 1-0, ajungând la 22 de puncte din opt meciuri disputate în grupa H.

Tunisia s-a calificat la Campionatul Mondial

Echipa lui Sami Trabelsi s-a calificat matematic la turneul final şi este a doua formaţie africană, după Maroc, care reuşeşte să ajungă la Mondialul nord-american. Campionatul Mondial din 2026 se va vedea exclusiv în Universul Antena, la fel ca şi Campionatul Mondial din 2030.

SUA, Mexic, Canada (calificate ca ţări-gazdă), Japonia, Iran, Australia, Iordania (calificată pentru prima oară la un Mondial), Coreea de Sud, Uzbekistan (calificată pentru prima oară la un Mondial), Noua Zeelandă, Argentina, Brazilia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Columbia, Maroc şi Tunisia şi-au asigurat până acum prezenţa la World Cup 2026.