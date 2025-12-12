România poate oferi unul dintre cele mai "scumpe" meciuri de la Cupa Mondială. Prețurile biletelor au "explodat" - Antena Sport

FIFA a publicat recent noile prețuri pe care oamenii vor trebui să le plătească pentru a veni la fiecare meci de la Cupa Mondială, iar în mod evident acestea au crescut după tragerea la sorți și stabilirea programului exact. Ce iese în evidență în topul celor mai scumpe tichete din grupe îi vizează și pe românii care își doresc să meargă la turneu în cazul în care naționala noastră se va califica.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale de săptămâna trecută a generat un interes imens, iar FIFA a profitat de “valul” respectiv pentru a pune un nou plus în dreptul prețurilor biletelor. Odată cu stabilirea programului exact al competiției, suporterii fiecărei națiuni au aflat și unde și când trebuie să meargă pentru a-și susține țara, iar un meci pe care îl poate disputa România iese în evidență.

Un posibil meci al României, în topul celor mai scumpe bilete

Jurnaliștii de la The Athletic au realizat un top al celor mai scumpe bilete puse în vânzare de cei de la FIFA pentru Cupa Mondială din 2026 după tragerea la sorți, iar în ierarhia respectivă ar putea să intre și România. Pe locul 4 în clasamentul tichetelor cu prețul cel mai mare se află partida din Grupa D dintre Statele Unite ale Americii, una dintre gazdele competiției, și câștigătoarea barajului european C, din care poate ajunge România.

Cei care vor să vizioneze partida care va avea loc pe 26 iunie, la ora 05:00 (ora României) în Los Angeles, la categoria 1 a stadionului (cea mai luxoasa), vor avea de plătit nu mai puțin de 910 dolari. Spre comparație, cele mai scumpe bilete de la Cupa Mondială din faza grupelor se vor da tot la un meci al Statelor Unite, respectiv cel care deschide grupa “yankeilor”, și anume cu Paraguay.