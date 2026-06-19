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Pierluigi Collina a dezvăluit cum l-a ales pe Istvan Kovacs să arbitreze meciul 1.000 de la Mondiale

Dan Roșu Publicat: 19 iunie 2026, 13:37

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Pierluigi Collina a dezvăluit cum l-a ales pe Istvan Kovacs să arbitreze meciul 1.000 de la Mondiale

PIerluigi Collina - Getty Images

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Alegerea lui Istvan Kovacs pentru a conduce la centrul cel de-al 1.000 lea meci din istoria Cupei Mondiale de fotbal s-a făcut pe baza “unor criterii obişnuite”, în ciuda acestei ocazii speciale, a precizat preşedintele Comisiei arbitrilor din cadrul FIFA, Pierluigi Collina, după cum informează Xinhua.

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Istvan Kovacs, în vârstă de 41 de ani, va conduce meciul din Grupa F dintre Tunisia şi Japonia, care va avea loc sâmbătă pe stadionul Monterrey, potrivit unui comunicat FIFA.

Cum l-a ales Collina pe Istvan Kovacs să arbitreze meciul 1.000 la Mondiale

Pentru Kovacs, acesta va fi primul meci arbitrat la o Cupă Mondială, după ce la ediţia din 2022, în Qatar, a fost delegat ca al patrulea oficial la opt partide.

“L-am selectat pe arbitrul pe care îl considerăm cel mai competent pentru acest meci”, a declarat Collina. “Şi, desigur, printr-o coincidenţă fericită, este desemnat şi pentru cel de-al 1.000 meci. Deci, pentru el, este ceva în plus, ceva special pe deasupra”, a adăugat italianul.

“A arbitra un meci de la Cupa Mondială FIFA este întotdeauna un privilegiu imens, este o mare onoare”, a spus subliniat Pierluigi Collina, care a condus finala Cupei Mondiale din 2002 dintre Brazilia şi Germania.

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Arbitri asistenţi la meciul Tunisia – Japonia vor fi românii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial a fost desemnat costaricanul Juan Calderon. Arbitru asistent de rezervă va fi un alt costarican, Juan Carlos Mora.

Pentru a marca evenimentul, FIFA a creat un tricou special pentru arbitri, portocaliu cu dungi aurii, şi o insignă “Meciul 1.000” pe mâneca stângă.

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