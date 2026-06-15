Premieră negativă după 6 decenii la Mondial! “Recordul” cu care Oyarzabal a intrat în istorie cu Capul Verde

Titularizat de Luis de la Fuente pentru primul meci al Spaniei la Cupa Mondială din 2026 împotriva Capului Verde (0-0), Mikel Oyarzabal a intrat în istorie… pentru că a evoluat 30 de minute fără să atingă mingea, relatează L’Equipe. Spania – Capul Verde 0-0 s-a văzut în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
Titular în atacul Spaniei la debutul echipei „La Roja” în Cupa Mondială din 2026, Mikel Oyarzabal a avut, împreună cu coechipierii săi, o primă repriză dificilă împotriva Capului Verde (0-0).
Spaniolul Mikel Oyarzabal a devenit primul jucător după şase decenii care a evoluat 30 de minute fără să atingă mingea într-un meci de Cupă Mondială!
După cum a anunţat Opta, Oyarzabal a devenit primul jucător după 1966 care a disputat prima jumătate de oră a unui meci din Cupa Mondială FIFA fără să atingă mingea nici măcar o dată.
Numărul 21 al echipei La Roja, care de obicei este implicat în construirea jocului spaniol, a petrecut primele treizeci de minute ale meciului fără să primească pase de la coechipieri. Frustrată, Spania nu a putut decât să accepte egalul, în ciuda câtorva ocazii clare şi a unei intrări în forţă a lui Lamine Yamal.
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