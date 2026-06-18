Răsturnare de situație! Ce se întâmplă cu jucătorul Coastei de Fildeș care a primit “interzis” în Canada

Atacantul ivorian Elye Wahi, căruia iniţial i s-a interzis să intre în Canada, a primit joi autorizaţia de a-şi însoţi coechipierii din naţionala Coastei de Fildeş. Wahi va putea să joace sâmbătă împotriva Germaniei.
Elye Wahi (23 de ani) a primit în timp util autorizaţia de a călători la Toronto, alături de colegii săi din naţionala Coastei de Fildeş, putând astfel să intre pe teritoriul Canadei, lucru care îi fusese interzis în primă instanţă.
Wahi a obținut pânî la urmă viză de Canada
Naţionala ivoriană a părăsit joi Philadelphia pentru a merge la Toronto, în Canada, locul unde sâmbătă urmează să înfrunte echipa Germaniei. Mai devreme în cursul zilei, Federaţia Ivoriană de Fotbal a emis un comunicat în care avertiza că Wahi nu primise, încă, documentele necesare pentru a călători în Canada.
Ivory Coast striker Elye Wahi will be allowed into Canada for his country’s second World Cup game, having previously been denied entry.
The Athletic exclusively revealed on Wednesday that Wahi had been arrested on suspicion of fixing offences less than two weeks before the World… pic.twitter.com/FjuAnF6b8h
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 18, 2026
Elye Wahi, jucător împrumutat de Eintracht Frankfurt la OGC Nice, este suspect de trucare de meciuri, fiind acuzat că a obţinut în mod deliberat un cartonaş galben în timpul meciului dintre Nice şi Metz, scor 0-0, contând pentru etapa a 34-a din Ligue 1.
În primul meci de la Cupa Mondială, ivorienii au învins Ecuador grație unui gol marcat pe final de Amad Diallo. În ultima etapă, Coasta de Fildeș va da peste Curacao, aflată la prima ei participare la un turneu final.
Sursa: News.ro
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