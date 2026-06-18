Elye Wahi nu a primit viză de Canada! Ce supermeci ratează la Campionatul Mondial

Atacantul ivorian Elye Wahi nu a primit viza pentru deplasarea echipei sale în Canada şi nu va participa la al doilea meci al “elefanţilor” la Cupa Mondială 2026, care va avea loc sâmbătă împotriva Germaniei, a anunţat joi Federaţia ivoriană de fotbal (FIF), scrie AFP.

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Federaţia ivoriană nu a precizat motivele pentru care Canada i-a refuzat intrarea atacantului, care este suspectat şi de implicare în pariuri sportive trucate în Franţa.

Elye Wahi nu a primit viză pentru al doilea meci de la Campionatul Mondial

Elye Wahi, în vârstă de 23 de ani, este al doilea jucător de la Cupa Mondială a cărui intrare a fost refuzată de Canada, după mijlocaşul ghanez Thomas Partey, care este urmărit penal pentru viol în Regatul Unit.

Potrivit FIF, “autorizaţiile administrative necesare pentru intrarea sa pe teritoriul canadian nu au putut fi obţinute în această etapă”. El “nu va putea călători cu delegaţia în Canada”, a adăugat federaţia în comunicatul său, fără a preciza motivele refuzului.

Joi, mai multe instituţii media europene au relatat că atacantul ivorian este suspectat că ar fi pariat că va primi un cartonaş galben în timpul unui meci din Ligue 1 cu clubul său, OGC Nice.