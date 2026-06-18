Elye Wahi nu a primit viză de Canada! Ce supermeci ratează la Campionatul Mondial

Atacantul ivorian Elye Wahi nu a primit viza pentru deplasarea echipei sale în Canada şi nu va participa la al doilea meci al “elefanţilor” la Cupa Mondială 2026, care va avea loc sâmbătă împotriva Germaniei, a anunţat joi Federaţia ivoriană de fotbal (FIF), scrie AFP.
Federaţia ivoriană nu a precizat motivele pentru care Canada i-a refuzat intrarea atacantului, care este suspectat şi de implicare în pariuri sportive trucate în Franţa.
Elye Wahi nu a primit viză pentru al doilea meci de la Campionatul Mondial
Elye Wahi, în vârstă de 23 de ani, este al doilea jucător de la Cupa Mondială a cărui intrare a fost refuzată de Canada, după mijlocaşul ghanez Thomas Partey, care este urmărit penal pentru viol în Regatul Unit.
Potrivit FIF, “autorizaţiile administrative necesare pentru intrarea sa pe teritoriul canadian nu au putut fi obţinute în această etapă”. El “nu va putea călători cu delegaţia în Canada”, a adăugat federaţia în comunicatul său, fără a preciza motivele refuzului.
Joi, mai multe instituţii media europene au relatat că atacantul ivorian este suspectat că ar fi pariat că va primi un cartonaş galben în timpul unui meci din Ligue 1 cu clubul său, OGC Nice.
Liga Franceză de Fotbal a anunţat miercuri că a depus o plângere pentru “acte susceptibile de a constitui corupţie sportivă şi fraudă organizată”.
Parchetul din Marsilia a indicat pentru AFP că “un fotbalist profesionist în vârstă de 23 de ani, evoluând în Ligue 1, a fost arestat pe 29 mai 2026 în cadrul unei anchete deschise (…) sub jurisdicţia interregională specializată, sub acuzaţiile de fraudă organizată şi corupţie sportivă organizată, recepţionare de bunuri furate şi spălare de bani”, confirmând informaţiile din ziarul american The Athletic.
“În urma audierii sale în arestul poliţiei, el a fost eliberat. Ancheta continuă”, a declarat parchetul.
Federaţia ivoriană nu a stabilit o legătură între refuzul vizei din partea Canadei şi această afacere.
“Până în prezent, FIF nu a fost notificată oficial cu privire la nicio procedură judiciară sau administrativă care îl priveşte”, a precizat ea, reafirmându-şi “sprijinul” şi “încrederea” într-un jucător care, spune ea, “rămâne un element important al echipei naţionale a Cote d’Ivoire”.
Prin urmare, Elye Wahi va rata confruntarea cu Germania de sâmbătă, după ce a fost titular în victoria împotriva Ecuadorului (1-0) în grupa E.
Wahi a fost chemat pentru prima dată în martie pentru a reprezenta Cote d’Ivoire, după ce şi-a schimbat naţionalitatea sportivă. Anterior el jucase pentru naţionala de tineret a Franţei.
Ivorienii vor juca ultimul lor meci din faza grupelor împotriva Curacao pe 25 iunie, în Statele Unite.
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