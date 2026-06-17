Reacția lui Kylian Mbappe, după ce a devenit numărul 1 în istoria Franței: „Ca să-i reduc la tăcere pe cei care mă critică…”

Franța a început Campionatul Mondial cu o victorie, 3-1 în fața Senegalului.

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Finalistă la ultimele două ediții de Mondial, Franța este considerată și una dintre principalele favorite anul acesta, în special grație unui lot extraordinar și prezenței unor vedete în mare formă înaintea turneului precum Kylian Mbappe, Michael Olise sau Ousmane Dembele.

Mbappe a ajuns numărul 1

După ce a marcat două goluri împotriva Senegalului, Kylian Mbappe a bifat golul al 57-lea şi al 58-lea gol pentru națională şi, astfel, la 27 de ani, a doborât recordul de goluri marcate în echipa naţională deţinut de Olivier Giroud cu 57.

„Nu cred că suntem încă complet lansaţi, dar este bine să începem o competiţie cu o victorie. Îţi oferă mai multă linişte sufletească. Am văzut celelalte echipe; este dificil să începi cu o victorie. Cupa Mondială este unică; fiecare echipă vrea să câştige şi să ofere o imagine bună ţării sale. Nu a fost uşor astăzi, dar ştim că în orice moment putem marca şi face diferenţa. Asta ajută. Nu există nicio răzbunare implicată.

Dacă ar trebui să joc pentru toţi oamenii care mă critică şi să-i reduc la tăcere, ar trebui doar să joc până la 80 de ani. Joc pentru a face istorie pentru ţara mea, pentru a-mi ajuta echipa să ajungă în finală şi să câştige Cupa Mondială. Restul va face parte din cine sunt şi din cariera mea de jucător” a declarat Mbappe după meci.