Reacția presei din Kosovo, după ce s-a aflat de un posibil duel cu România pentru calificarea la CM 2026 - Antena Sport

România înfruntă Turcia în semifinala barajului de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026, iar în cazul unui eventual succes, tricolorii lui Mircea Lucescu vor putea da peste Kosovo, pentru un loc la turneul final de anul viitor.

Presa kosovară a reacționat după tragerea la sorți care a avut loc la Zurich și a analizat un posibil duel contra României, în finala barajului de calificare.

Kosovarii au reacționat, după tragerea la sorți de la Zurich

Duelurile dintre România și Kosovo au fost tensionate, iar ultimul duel s-a încheiat la masa verde, după incidentele care au avut loc pe Arena Națională din București, când jucătorii oaspeți au părăsit terenul, după câteva scandări din partea suporterilor români.

Acum, tragerea la sorți a arătat că în cazul în care România și Kosovo vor trece de prima rundă a barajului, cele două ar avea meci direct pentru calificarea la Campionatul Mondial. Presa kosovară a reacționat și a scris cum au decurs precedentele confruntări directe.

„În cazul în care Kosovo se va califica în finală, va juca împotriva câștigătoarei meciului Turcia – România. Kosovo a înfruntat România de patru ori și au fost trei eșecuri și un egal. Unul dintre eșecuri a venit la masa verde. Meciul din 15 noiembrie anul trecut a fost întrerupt la 0-0.