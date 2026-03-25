Recep Tayyip Erdogan, în tribune la Turcia – România

Naţionala României va da piept cu naţionala Turciei joi, de la ora 19:00, într-un duel din semifinalele barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din această vară.
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va participa joi seară pe arena lui Beșiktaș pentru a susține naționala în meciul împotriva României, anunţă golazo.ro. Meciul de joi seară dintre Turcia și România este important pentru calificarea la Campionatul Mondial. Turcia așteaptă de un sfert de secol o astfel de reușită.
Un mare iubitor de fotbal, Erdogan a jucat şi el în tinereţe şi chiar s-a spus că Fenerbahçe a dorit să-l transfere, dar tatăl lui s-a opus şi astfel s-a îndreptat spre studii şi cariera politică.
Recep Tayyip Erdogan este președintele Turciei din 28 august 2014. Până în prezent, acesta se află la al treilea mandat prezidențial. Înainte de a deveni președinte, Erdogan a condus Turcia în calitate de prim-ministru timp de 11 ani (între 2003 și 2014), servind trei mandate în această funcție.
