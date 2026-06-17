Reuşită istorică! Primul gol al lui RD Congo la un Campionat Mondial

Finalul primei reprize a partidei dintre Portugalia și RD Congo a adus o reușită istorică pentru formația africană, care era condusă de lusitani după golul lui Joao Neves, starul de la PSG.
Spectacolul de la Cupa Mondială 2026 continuă în Universul Antena, iar momentele magice nu lipsesc de la nicio partidă disputată până acum.
Republica Democrată Congo a marcat un gol istoric împotriva Portugalia la Cupa Mondială
După un start de meci în care Portugalia a dominat și chiar a marcat, prin Joao Neves, după o lovitură de cap din careu, răspunsul celor din Congo a venit în finalul primei reprize, chiar în prelungirile acesteia.
Africanii au avut mai multe atacuri prelungite, care au adus două cornere consecutive, iar chiar în secundele de final ale primei părți a venit o mingea în careu din partea dreaptă, iar Yoane Wissa a înscris cu o lovitură de cap excelentă.
Această reușită a fost prima pentru țara africană în istoria participărilor la Cupa Mondială, asta pentru că a mai fost o singură prezență la turneul final, în 1974, când țara era denumită Zair. Atunci nu a fost niciun gol înscris de africani, care au izbutit însă această performanță în confruntarea cu Portugalia.
Istoria celor din Congo, țară aflată a a doua participare din istorie la Cupa Mondială
Republica Democrată Congo are o istorie îndelungată, fiind cunoscută în trecut sub mai multe denumiri. În perioada colonială, teritoriul a fost controlat de Belgia și s-a numit Congo Belgian. După obținerea independenței, în 1960, statul a purtat numele de Republica Congo, iar între 1971 și 1997 a fost cunoscut sub numele de Zair, sub conducerea președintelui Mobutu Sese Seko. Din 1997, țara poartă denumirea actuală de Republica Democrată Congo.
Lupta pentru independență s-a intensificat în anii 1950, când populația congoleză a început să ceară sfârșitul dominației belgiene. Revoltele și mișcările naționaliste conduse de lideri precum Patrice Lumumba au pus presiune asupra autorităților coloniale. În urma negocierilor și a tensiunilor tot mai mari, Congo și-a declarat independența la 30 iunie 1960.
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