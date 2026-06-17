Reuşită istorică! Primul gol al lui RD Congo la un Campionat Mondial

Finalul primei reprize a partidei dintre Portugalia și RD Congo a adus o reușită istorică pentru formația africană, care era condusă de lusitani după golul lui Joao Neves, starul de la PSG.

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Republica Democrată Congo a marcat un gol istoric împotriva Portugalia la Cupa Mondială

După un start de meci în care Portugalia a dominat și chiar a marcat, prin Joao Neves, după o lovitură de cap din careu, răspunsul celor din Congo a venit în finalul primei reprize, chiar în prelungirile acesteia.

Africanii au avut mai multe atacuri prelungite, care au adus două cornere consecutive, iar chiar în secundele de final ale primei părți a venit o mingea în careu din partea dreaptă, iar Yoane Wissa a înscris cu o lovitură de cap excelentă.

Această reușită a fost prima pentru țara africană în istoria participărilor la Cupa Mondială, asta pentru că a mai fost o singură prezență la turneul final, în 1974, când țara era denumită Zair. Atunci nu a fost niciun gol înscris de africani, care au izbutit însă această performanță în confruntarea cu Portugalia.