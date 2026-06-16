Rodri nu s-a abţinut după egalul ruşinos al Spaniei cu Capul Verde: “Nu au creat nimic”. Nici colegii lui nu au scăpat

Rodri a fost extrem de supărat după remiza ruşinoasă obţinută de Spania în meciul cu Capul Verde. Campioana europeană în exerciţiu s-a încurcat în partida de debut de la World Cup 2026 cu una dintre echipele care se află în premieră la un turneu final de Campionat Mondial.

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Meciul disputat la Atlanta s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Dacă pentru naţiunea din Atlantic este un punct istoric, de partea cealaltă, spaniolii au trăit o adevărată ruşine.

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Rodri, categoric după Spania – Capul Verde: “Ţine de inspiraţia fiecărui jucător”

Rodri, mijlocaşul lui Manchester City şi câştigătorul Balonului de Aur din 2024, a comentat tactica formaţiei din Africa şi a subliniat cât de greu le-a fost jucătorilor lui De La Fuente să deschidă o echipă care se apără foarte jos, dar şi care se bazează pe un joc fizic.

El a identificat şi marile probleme ale jucătorilor Spaniei şi aşteaptă mai mult individual de la toţi fotbalişti iberici, care trebuie să fie mult mai inspiraţi împotriva unor astfel de adversari:

“Nu a fost să fie. Sunt puţine lucruri pe care ni le putem reproşa. Am ştiut că va fi un meci în care trebuie să avem răbdare. Ei s-au apărat, iar noi nu am putut să profităm de şansele pe care le-am avut.