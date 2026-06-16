Rodri nu s-a abţinut după egalul ruşinos al Spaniei cu Capul Verde: “Nu au creat nimic”. Nici colegii lui nu au scăpat

Rodri a fost extrem de supărat după remiza ruşinoasă obţinută de Spania în meciul cu Capul Verde. Campioana europeană în exerciţiu s-a încurcat în partida de debut de la World Cup 2026 cu una dintre echipele care se află în premieră la un turneu final de Campionat Mondial.
Meciul disputat la Atlanta s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Dacă pentru naţiunea din Atlantic este un punct istoric, de partea cealaltă, spaniolii au trăit o adevărată ruşine.
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Rodri, categoric după Spania – Capul Verde: “Ţine de inspiraţia fiecărui jucător”
Rodri, mijlocaşul lui Manchester City şi câştigătorul Balonului de Aur din 2024, a comentat tactica formaţiei din Africa şi a subliniat cât de greu le-a fost jucătorilor lui De La Fuente să deschidă o echipă care se apără foarte jos, dar şi care se bazează pe un joc fizic.
El a identificat şi marile probleme ale jucătorilor Spaniei şi aşteaptă mai mult individual de la toţi fotbalişti iberici, care trebuie să fie mult mai inspiraţi împotriva unor astfel de adversari:
“Nu a fost să fie. Sunt puţine lucruri pe care ni le putem reproşa. Am ştiut că va fi un meci în care trebuie să avem răbdare. Ei s-au apărat, iar noi nu am putut să profităm de şansele pe care le-am avut.
E dificil împotriva unei asemenea echipe care se bazează mult pe fizic şi care se apără aproape de propria poartă. Nu au creat nimic, dar trebuie să fim mai buni în faţa porţii.
Ţine de inspiraţia fiecărui jucător să desfacă astfel de apărări, să ia deciziile potrivite. Se mai întâmplă în fotbal. Am încercat şi am avut ritm, dar trebuie să îmbunătăţim anumite lucruri”, a declarat Rodri, după Spania – Capul Verde 0-0, potrivit nytimes.com.
Spania a avut o posesie covârşitoare, de 62% şi un raport al şuturilor, atât spre poartă, cât şi pe poartă, devastator. Ibericii au trimis 23 de şuturi la poartă şi 8 pe poartă, faţă de 6 şuturi pe poartă Capul Verde şi unul pe poartă. Capul Verde putea da chiar lovitura în prelungiri, atunci când Diney Borges, jucător cotat la numai 900.000 de euro, putea înscrie cu o lovitură de cap.
Spaniolii au fost cel mai aproape de gol în prima repriză, în minutul 39, atunci când Ferran Torres a lovit bara, din doar câţiva metri. În aceeaşi fază, Vozinha a reuşit o paradă de senzaţie în faţa lui Oyarzabal.
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