România - San Marino e pe Antena 1 şi AntenaPLAY (18 noiembrie, 21:45) - Antena Sport

România va întâlni San Marino în ultimul meci al Grupei H a preliminariilor pentru World Cup 2026. Meciul se va disputa pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, şi va fi transmis exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Duelul care poate stabili dacă România se va califica direct la World Cup 2026 se va juca la Ploieşti, pe stadionul “Ilie Oană”, fiind primul care are loc departe de Arena Naţională, în aceste preliminarii.

World Cup 2026, cea mai importantă competiţie sportivă de anul viitor, va fi transmisă exclusiv în Universul Antena.

România – San Marino e pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Tricolorii conduşi de Mircea Lucescu se pregătesc pentru luna noiembrie, una decisivă, în care intră pe locul 3 al Grupei H, cu 10 puncte după primele şase meciuri disputate. Austria e pe primul loc, cu 15 puncte, în timp ce Bosnia e pe 2, cu 13 puncte.

Cu două meciuri rămase din această grupă de calificare, România mai are şanse matematice de a încheia pe primul loc, adică de a se califica direct la World Cup 2026, turneu final care va fi găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic şi care va fi transmis exclusiv în Universul Antena.