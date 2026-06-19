Scoția – Maroc LIVE VIDEO (01:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Duel cu miză importantă

Scoția și Marocul se pregătesc pentru un duel cu miză importantă în Grupa C a Cupei Mondiale. Duelul va avea loc vineri, de la ora 01:00, şi va fi transmis exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
O victorie i-ar apropia pe scoțieni de calificarea în șaisprezecimile competiției, în timp ce reprezentativa Marocului poate face și ei un pas important spre câștigarea grupei.
Scoția – Maroc LIVE VIDEO (01:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)
Revenită la turneul final după aproape 30 de ani de absență, selecționata pregătită de Steve Clarke a debutat cu dreptul la Cupa Mondială. Scoțienii s-au impus cu 1-0 în fața Haiti și ocupă primul loc în Grupa C înaintea etapei a doua.
Maroc are moralul excelent, după ce debutat cu o remiză importantă, 1-1 împotriva Braziliei, rezultat care le dă mari speranțe în fața Scoției.
Lotul Scoției la Cupa Mondială 2026
Portari: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers).
Fundași: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Etiffaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic).
Mijlocași: Ryan Christie (Bournemouth), Finlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Napoli).
Atacanți: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton Athletic), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton)
Selecționer: Steve Clarke
Lotul Marocului la Cupa Mondială 2026
Portari: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (Asfar)
Fundași: Marwane Saadane (Al-Fateh), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Zakaria El Ouahdi (Genk), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Redouane Halhal (KV Mechelen), Noussair Mazraoui (Manchester United), Chadi Riad (Crystal Palace), Anass Salah-Eddine (PSV, împrumutat de la Roma)
Mijlocași: Sofyan Amrabat (Real Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Samir El Mourabet (Strasbourg), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV)
Atacanți: Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Brahim Diaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Amine Sbai (Angers), Yassine Gessime (Strasbourg), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Chemsdine Talbi (Sunderland)
Selecționer: Mohamed Ouahbi
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