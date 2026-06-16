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Se introduc și în fotbalul european pauzele de 3 minute de la Mondial? Decizia UEFA

Radu Constantin Publicat: 16 iunie 2026, 23:17

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Se introduc și în fotbalul european pauzele de 3 minute de la Mondial? Decizia UEFA
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Mondialul din America a adus un moment inedit: pauze de hidratare în fiecare repriză. Imediat s-a speculat că această măsură ar urma să fie introdusă și în fotbalul european. Și a venit imediat și poziția UEFA.

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UEFA nu intenționează, în acest moment, să introducă pauzele obligatorii de hidratare de trei minute în fiecare repriză, măsură implementată de FIFA la Cupa Mondială din 2026. Decizia forului european vine în contextul dezbaterilor generate de temperaturile ridicate înregistrate în timpul competițiilor de vară și al preocupărilor legate de sănătatea jucătorilor.

La turneul final organizat de FIFA, pauzele de hidratare au fost introduse pentru a preveni efectele caniculei asupra fotbaliștilor. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a susținut această măsură, argumentând că protejarea sănătății sportivilor trebuie să reprezinte o prioritate în condițiile temperaturilor tot mai ridicate.

Cu toate acestea, potrivit publicației franceze L’Equipe, UEFA rămâne sceptică în privința aplicării acestei măsuri în Liga Campionilor, Europa League sau campionatele europene.

Forul continental precizează că regulamentul actual prevede deja posibilitatea introducerii unor pauze de răcorire în situații excepționale, atunci când condițiile meteorologice o impun. Decizia este luată de delegatul de meci și de arbitru, în conformitate cu Legea 7 din Legile Jocului stabilite de IFAB.

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