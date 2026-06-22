Selecționerul Irakului, glumă de senzație înaintea meciului cu Franța: „Am întrebat dacă putem juca cu trei portari!”

Selecţionerul australian al Irakului, Graham Arnold, a întrebat duminică dacă poate „să joace cu trei portari” pentru a-i contracara pe atacanţii francezi luni, la Philadelphia (00:00, ora României), în Grupa I a Cupei Mondiale din 2026.

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„Am întrebat dacă putem juca cu trei portari, dar mi s-a spus că nu”, a glumit el când a fost întrebat cum plănuieşte să contracareze puterea ofensivă a Franţei. „A înfrunta Franţa este o oportunitate fantastică pentru Irak”, a continuat el mai serios. „Jucătorii mei probabil că nu au mai înfruntat niciodată adversari de acest calibru, dar vom intra pe teren concentraţi pe noi înşine.”

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„Nu putem controla performanţa Franţei, dar ne putem controla propria performanţă. Îmi doresc ca jucătorii mei să fie pregătiţi să arate lumii ce sunt capabili să facă pe teren”, a continuat antrenorul australian, notează news.ro.

Arnold, în vârstă de 62 de ani, l-a înfruntat deja pe omologul său francez, Didier Deschamps, la Cupa Mondială. Asta s-a întâmplat în 2022, în Qatar, când el antrena Australia. Franţa a câştigat cu 4-1 în faza grupelor. „Este un om fantastic”, a spus el despre antrenorul naţionalei Franţei. „A făcut o treabă incredibilă. Se vede că jucătorii lui îl adoră. Asta îi va motiva cu siguranţă să realizeze ceva special la ultima sa Cupă Mondială.”

Învinsă cu 4-1 de Norvegia în primul meci, Irakul ocupă locul 4 şi ultimul în Grupa I. Franţa, victorioasă împotriva Senegalului cu 3-1, este pe locul 2 cu acelaşi număr de puncte ca şi coechipierii lui Erling Haaland.