Selecţionerul Nigeriei a sărit la bătaie şi a acuzat adversarii că au făcut voodoo, în meciul crucial pentru World Cup - Antena Sport

Acuza incredibile au venit după Nigeria – RD Congo. “Vulturii” au pierdut calificarea la World Cup 2026 la penalty-uri şi selecţionerul Eric Chelle susţine că un jucător al adversarilor a făcut voodoo, în timpul loviturilor de departajare. La finalul meciului, acesta a sărit la bătaie cu cei din stafful advers.

Nigeria, naţionala cotată la 300 de milioane de euro, a ratat calificarea la World Cup 2026, după ce a pierdut dramatic play-off-ul intercontinental la penalty-uri, în faţa RD Congo. A fost 4-3 după loviturile de departajare, în duelul din finala play-off-ului zonei Africa.

Şi-au acuzat adversarii că au făcut voodoo

“Pe durata executării loviturilor de departajare, un jucător al Congo a făcut voodoo. La fiecare penalty a făcut asta. De aceea am fost nervos la final. Dădea din mână cu ceva, nu ştiu dacă avea apă sau altceva”, a spus Eric Chelle.

Behind-the-Scenes Chaos!: Nigeria’s coach, Éric Sékou Chelle, was seen attempting to start a fight moments before the final penalty of the match. 😳

pic.twitter.com/P8Sf5T1bL0

— Instablog9ja (@instablog9ja) November 17, 2025

Scorul a fost egal, 1-1, atât la finalul celor 90 de minute regulamentare, cât şi după prelungiri.