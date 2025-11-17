Selecţionerul Nigeriei a sărit la bătaie şi a acuzat adversarii că au făcut voodoo, în meciul crucial pentru World Cup - Antena Sport

Acuza incredibile au venit după Nigeria – RD Congo. “Vulturii” au pierdut calificarea la World Cup 2026 la penalty-uri şi selecţionerul Eric Chelle susţine că un jucător al adversarilor a făcut voodoo, în timpul loviturilor de departajare. La finalul meciului, acesta a sărit la bătaie cu cei din stafful advers.
Nigeria, naţionala cotată la 300 de milioane de euro, a ratat calificarea la World Cup 2026, după ce a pierdut dramatic play-off-ul intercontinental la penalty-uri, în faţa RD Congo. A fost 4-3 după loviturile de departajare, în duelul din finala play-off-ului zonei Africa.
Şi-au acuzat adversarii că au făcut voodoo
“Pe durata executării loviturilor de departajare, un jucător al Congo a făcut voodoo. La fiecare penalty a făcut asta. De aceea am fost nervos la final. Dădea din mână cu ceva, nu ştiu dacă avea apă sau altceva”, a spus Eric Chelle.
Behind-the-Scenes Chaos!: Nigeria’s coach, Éric Sékou Chelle, was seen attempting to start a fight moments before the final penalty of the match. 😳
pic.twitter.com/P8Sf5T1bL0
— Instablog9ja (@instablog9ja) November 17, 2025
Scorul a fost egal, 1-1, atât la finalul celor 90 de minute regulamentare, cât şi după prelungiri.
Frank Onyeka a deschis scorul rapid (min. 3) pentru nigerieni, dar Mechack Elia a egalat (32).
La penalty-uri, pentru congolezi au transformat Noah Sadiki, Fiston Mayele, Michel-Ange Balikwisha şi Chancel Mbemba, iar Samuel Moutoussamy şi Alex Tuanzebe au ratat.
Pentru “Super Vulturi” au înscris din punctul cu var Akor Adams, Bruno Onyemaechi şi Chidera Ejuke, iar Calvin Bassey, Moses Simon şi Semi Ajayi au ratat.
