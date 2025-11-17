Surpriză uriaşă: naţionala de 300 de milioane de euro care a ratat dramatic calificarea la World Cup 2026 - Antena Sport

Nigeria, naţionala cotată la 300 de milioane de euro, a ratat calificarea la World Cup 2026, după ce a pierdut dramatic play-off-ul intercontinental la penalty-uri, în faţa RD Congo. A fost 4-3 după loviturile de departajare, în duelul din finala play-off-ului zonei Africa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Scorul a fost egal, 1-1, atât la finalul celor 90 de minute regulamentare, cât şi după prelungiri.

Nigeria e OUT de la World Cup 2026

Frank Onyeka a deschis scorul rapid (min. 3) pentru nigerieni, dar Mechack Elia a egalat (32).

La penalty-uri, pentru congolezi au transformat Noah Sadiki, Fiston Mayele, Michel-Ange Balikwisha şi Chancel Mbemba, iar Samuel Moutoussamy şi Alex Tuanzebe au ratat.

Pentru “Super Vulturi” au înscris din punctul cu var Akor Adams, Bruno Onyemaechi şi Chidera Ejuke, iar Calvin Bassey, Moses Simon şi Semi Ajayi au ratat.