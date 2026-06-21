Statistică uluitoare după Ecuador – Curacao 0-0! Selecționata lui Sebastián Beccacece, prima din istorie care face asta

După ce în prima rundă a grupelor a înscris în poarta Germaniei, Curacao a produs o surpriză uriașă în Grupa F, reușind să scoată primul punct din istorie la Cupa Mondială, după 0-0 cu Ecuador.
Selecționata antrenată de Sebastián Beccacece a expediat nu mai puțin de 15 șuturi pe spațiul porții adverse, fără a reuși să înscrie în poarta lui Room.
Ecuador, record nedorit la Cupa Mondială
Ecuador tremură pentru prezența în fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial, după ce a scos doar o remiză din disputa cu debutanta Curacao, scor 0-0.
„Elevii” lui Sebastián Beccacece au lansat un adevărat asediu la poarta lui Room, dar, din cele 15 șuturi expediate pe spațiul porții, nici unul nu a străpuns plasa.
Ecuador a devenit prima națiune din istoria Cupei Mondiale care nu marchează nici măcar un gol după 15 șuturi pe poartă, surclasând recordul Olandei, de la Mondialul din 1978, când „Portocala Mecanică” a trimis 13 șuturi pe poarta Paraguayului, fără a marca.
ECU 🇪🇨 0-0 🇨🇼 CUW (FT) – Ecuador es la PRIMERA selección que realiza 15 remates a puerta en un mismo partido sin lograr anotar ni un solo gol en TODA la historia de la Copa del Mundo. El récord previo pertenecía a Holanda (13 remates a puerta y 0 goles contra Perú en 1978).
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 21, 2026
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