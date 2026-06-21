Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Statistică uluitoare după Ecuador – Curacao 0-0! Selecționata lui Sebastián Beccacece, prima din istorie care face asta

Statistică uluitoare după Ecuador – Curacao 0-0! Selecționata lui Sebastián Beccacece, prima din istorie care face asta

Daniel Işvanca Publicat: 21 iunie 2026, 8:30

Comentarii
Statistică uluitoare după Ecuador – Curacao 0-0! Selecționata lui Sebastián Beccacece, prima din istorie care face asta

John Yeboah / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

După ce în prima rundă a grupelor a înscris în poarta Germaniei, Curacao a produs o surpriză uriașă în Grupa F, reușind să scoată primul punct din istorie la Cupa Mondială, după 0-0 cu Ecuador.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Selecționata antrenată de Sebastián Beccacece a expediat nu mai puțin de 15 șuturi pe spațiul porții adverse, fără a reuși să înscrie în poarta lui Room.

Ecuador, record nedorit la Cupa Mondială

Ecuador tremură pentru prezența în fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial, după ce a scos doar o remiză din disputa cu debutanta Curacao, scor 0-0.

„Elevii” lui Sebastián Beccacece au lansat un adevărat asediu la poarta lui Room, dar, din cele 15 șuturi expediate pe spațiul porții, nici unul nu a străpuns plasa.

Ecuador a devenit prima națiune din istoria Cupei Mondiale care nu marchează nici măcar un gol după 15 șuturi pe poartă, surclasând recordul Olandei, de la Mondialul din 1978, când „Portocala Mecanică” a trimis 13 șuturi pe poarta Paraguayului, fără a marca.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi surpriza neplăcută a Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă porumbul fiert, la început de sezon. Preţurile, aşteptate să scadă zilele următoare
Observator
Cât costă porumbul fiert, la început de sezon. Preţurile, aşteptate să scadă zilele următoare
Cât costă bijuteria cu care s-a afișat iubita lui Jude Bellingham la CM 2026. Prețul nu e pentru oricine
Fanatik.ro
Cât costă bijuteria cu care s-a afișat iubita lui Jude Bellingham la CM 2026. Prețul nu e pentru oricine
8:11

EXCLUSIVIonuţ Lupescu a dezvăluit motivul pentru care Cristiano Ronaldo nu este scos din echipa Portugaliei: “Am vorbit cu selecţionerul”
7:38

VideoIstvan Kovacs, ce onoare pentru România! Prezent la meciul 1000 de la Campionatul Mondial
7:35

LIVE VIDEOTunisia – Japonia 0-3, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Istvan Kovacs, la centru. Repriză perfectă pentru asiatici
7:30

Moment controversat în startul meciului istoric arbitrat de Istvan Kovacs la Mondial. Japonia a cerut penalty
7:00

EXCLUSIVMicky van de Ven, mesaj pentru Radu Drăguşin direct de la Cupa Mondială: “Să se bucure de vacanţă”
6:38

VIDEORecord impresionant la Campionatul Mondial. Ce a reuşit portarul-erou al statului Curacao, după remiza cu Ecuador
Vezi toate știrile
1 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic 2 Răsturnare de situație. Ce se întâmplă, de fapt, cu Denis Drăguș. Gigi Becali l-a anunţat ca şi transferat la FCSB 3 Gigi Becali pregătește o schimbare majoră la FCSB. Titular surpriză anunțat: „E foarte bun. Jucăm cu el” 4 Daniel Oprița a făcut anunțul! O echipă din Liga a 2-a atacă promovarea cu un buget uriaș: „Șapte milioane de euro!” 5 Fostul jucător al lui Real Madrid a suferit un infarct, la numai 40 de ani! A fost operat de urgenţă după meci 6 Scandal uriaș la Cupa Mondială! Algeria a făcut plângere la FIFA din cauza lui Lionel Messi
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB