Thomas Tuchel, la momentul adevărului: “Dacă vrei sî câştigi Campionatul Mondial, trebuie să baţi Spania”

Selecţionerul Angliei, Thomas Tuchel, a evidenţiat luni Spania ca fiind ”una dintre favorite” şi şi-a exprimat convingerea că oricine doreşte să câştige această Cupă Mondială va trebui să elimine echipa lui Luis de la Fuente la un moment dat în competiţie, scrie EFE.

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Thomas Tuchel: “Dacă vrei sî câştigi Campionatul Mondial, trebuie să baţi Spania”

“Spania este una dintre favoritele mele, datorită istoriei lor recente de a câştiga titluri împreună şi de a ajunge constant în finală şi de a merge până la capăt”, a subliniat Tuchel în conferinţa de presă dinaintea meciului contra Ghanei din Grupa L, de miercuri, la Boston.

”(Spaniolii) vor ajunge departe, iar dacă vrei să câştigi titlul, la un moment dat trebuie să învingi Spania, sunt convins de asta”, a adăugat germanul, în ciuda faptului că a recunoscut că nu a putut urmări prea mult meciul ibericilor contra Arabiei Saudite de duminică, în care ”La Roja” s-a impus cu 4-0. Fostul antrenor al lui Chelsea a recunoscut că nu a văzut atât de mult fotbal pe cât şi-ar fi dorit în timpul Cupei Mondiale din cauza programului meciurilor.

“Ultimul meci al Spaniei a coincis practic cu antrenamentul nostru, aşa că am văzut doar momentele importante ale victoriei împotriva Arabiei Saudite”, a recunoscut antrenorul naţionalei engleze.

Pe de altă parte, mijlocaşul lui Arsenal, Declan Rice, l-a lăudat pe Lionel Messi în aceeaşi conferinţă de presă, după ce starul argentinian a marcat încă două goluri împotriva Austriei, depăşindu-l pe germanul Miroslav Klose ca golgheter all time din istoria Cupei Mondiale.