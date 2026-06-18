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Trei concluzii după Cehia – Africa de Sud 1-1: echipe cu selecționeri în vârstă și joc bătrânicios

Ionuţ Axinescu Publicat: 18 iunie 2026, 23:04

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Trei concluzii după Cehia – Africa de Sud 1-1: echipe cu selecționeri în vârstă și joc bătrânicios

Cehia - Africa de Sud / Profimedia

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1. Cehia și Africa de Sud s-au înfățișat la Cupa Mondială cu selecționeri de 74 de ani fiecare și, fără vreo tentă „age-istă”, cam așa și joacă. Fotbal bătrânicios, greoi, încâlcit. Totul nesigur, totul pe bâjbâite, două echipe mult sub colegele de grupă, Mexic și Coreea de Sud. S-a terminat egal, după un meci în care cehii parcă au fost totuși mai vioi. Până la urmă, cam ăsta e raportul dintre jucători de pe la Viktoria Plzen, Hradec Kralove sau Slavia Praga și mulți de la Mamelodi Sundowns, câștigătoare a Ligii Campionilor Africii.

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2. Africa de Sud a avut nevoie ca Pavel Šulc să-și spargă ceasul ca să dea un gol la Cupa Mondială. Până la urmă, chiar dacă au dominat finalul jocului, sud-africanii au dezamăgit în acest turneu, mai ales dacă te uiți cum colegele de continent au rupt gura târgului. Altfel, în Africa de Sud e extrem de popular „kasi football”, un soi de fotbal de stradă unde scopul suprem e mingicăreala în stil Luțu, cu băieți care se rup în scheme și își dau mingea printre picioare, după ce dansează breakdance pe lângă ea. Dar culmea, Bafana Bafana e rigidă, fără pic de imaginație în atac.

3. Echipă rece și Cehia, dar corectă cu ea însăși. E conștientă că nu prea poate, așa că nici măcar nu încearcă. Deși comparația cu flăcăi din trecut, precum Poborsky, Berger, Nedved, Rosicky sau Baros, se aprinde automat în cap, e mai bine să n-o faci. Egalați pe final, cehii sunt deja cu bagajele făcute, dar nu închise. Le mai lasă deschise doar cât să-și pună periuța de dinți și deodorantul după meciul cu Mexic.

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