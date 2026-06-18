Cehia – Africa de Sud LIVE VIDEO (19:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Cele două echipe caută prima victorie

Primul meci din runda a doua a partidelor disputate în grupele Campionatului Mondial 2026 le aduce în faţă pe Cehia şi Africa de Sud. Duelul va avea loc joi, de la ora 19:00, exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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Partida care contează pentru Grupa A de la World Cup le găseşte pe cele două rivale fără niciun punct, ele fiind învinse în prima etapă, Cehia – Coreea de Sud 1-2 şi Africa de Sud – Mexic 0-2.

Cehia – Africa de Sud, joi, de la ora 19:00

Aceasta va fi a doua întâlnire directă dintre cele două echipe. Prima a avut loc în iarna lui 1997, atunci când a fost un 2-2.

În al doilea meci al Grupei A se vor întâlni echipele cu 3 puncte acumulate după prima rundă. Mexic – Coreea de Sud e vineri dimineaţă, de la ora 04:00, exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Bookmakerii îi consideră favoriţi pe europeni. Cehia are o cotă de 1.90 pentru o victorie, în timp ce un succes al Africii de Sud are o cotă de 4.35. Egalul aduce o cotă de 3.60.