Trei concluzii după Norvegia – Irak 4-1: dezarmantul Braut și echipa pe care vrei să o vezi la Cupa Mondială

1. Deși Norvegia n-a mai fost la un Mondial de 28 de ani, cu toții am așteptat-o ca pe bomboanele de Crăciun. Și ni s-a arătat o mașină de teren care nu prea știe să stea parcată. Pe cât de echilibrați sunt norvegienii în viața de zi cu zi, pe atât de inegală e echipa lui Solbakken. Norvegia face prăpăd în jumătatea adversă, dar devine buimacă și lentă când se apără. Ofensiv, nordicii nu doar că sunt fioroși, dar au și marjă de creștere în meciurile următoare, dacă Nusa, Sorloth și Ødegaard se dezmeticesc un pic. Pe de altă parte, dacă ne luăm după zicala că apărările te duc departe în turneu, atunci Norvegia are o problemă serioasă.

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2. Haaland e genul de om pe care îl aduci la o petrecere și până să-l prezinți gazdei, s-a cocoțat deja pe masă, e la bustul gol și dictează ritmul la dans. Pentru prima dată la un Mondial, Braut, așa cum are scris pe tricou, a făcut ce-a făcut toată cariera lui: a intrat cu bocancii în sufrageria competiției. Când Salzburg i-a oferit debutul în Champions League, norvegianul a dat trei goluri în prima repriză. A repetat figura atât în Bundesliga, cât și în Premier League. Azi, cu Irak, a marcat de două ori în 43 de minute. Dezarmant atât pentru noi, de acasă, cât și pentru fundașii adverși, care îl studiază cu lunile, urmăresc zeci de clipuri cu mișcările lui, probabil că întreabă și AI-ul cum să-l contracareze, dar la fața locului dau din umeri, neputincioși.

3. Deși răpusă fără dubii pe final, Irakul e tipul de echipă pe care vrei să o vezi la Cupa Mondială. Fotbaliști cu vână și spirit, gata să-și dea sufletul ca să câștige un duel sau un petic de teren. Pe deasupra, e admirabilă și povestea din spatele „Leilor din Mesopotamia”. Irakul are mulți jucători născuți în diaspora, unii nici măcar nu și-au văzut țara pentru care aleargă, și-l mai are pe Aymen Hussein, atacantul cu aură de erou. Hussein și-a pierdut tatăl ucis de ISIS în copilărie, dar a găsit cumva prin fotbal puterea de a merge mai departe. Iar viața l-a răsplătit din plin. În martie, a dat golul calificării Irakului la Cupa Mondială, după 40 de ani. Azi, a închis cercul și a și marcat la cea mai importantă competiție a planetei.