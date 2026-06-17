Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Trei concluzii după Norvegia – Irak 4-1: dezarmantul Braut și echipa pe care vrei să o vezi la Cupa Mondială

Trei concluzii după Norvegia – Irak 4-1: dezarmantul Braut și echipa pe care vrei să o vezi la Cupa Mondială

Ionuţ Axinescu Publicat: 17 iunie 2026, 5:13

Comentarii
Trei concluzii după Norvegia – Irak 4-1: dezarmantul Braut și echipa pe care vrei să o vezi la Cupa Mondială

Erling Haaland a reușit o dublă și un assist în primul său meci la un Mondial / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

1. Deși Norvegia n-a mai fost la un Mondial de 28 de ani, cu toții am așteptat-o ca pe bomboanele de Crăciun. Și ni s-a arătat o mașină de teren care nu prea știe să stea parcată. Pe cât de echilibrați sunt norvegienii în viața de zi cu zi, pe atât de inegală e echipa lui Solbakken. Norvegia face prăpăd în jumătatea adversă, dar devine buimacă și lentă când se apără. Ofensiv, nordicii nu doar că sunt fioroși, dar au și marjă de creștere în meciurile următoare, dacă Nusa, Sorloth și Ødegaard se dezmeticesc un pic. Pe de altă parte, dacă ne luăm după zicala că apărările te duc departe în turneu, atunci Norvegia are o problemă serioasă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

2. Haaland e genul de om pe care îl aduci la o petrecere și până să-l prezinți gazdei, s-a cocoțat deja pe masă, e la bustul gol și dictează ritmul la dans. Pentru prima dată la un Mondial, Braut, așa cum are scris pe tricou, a făcut ce-a făcut toată cariera lui: a intrat cu bocancii în sufrageria competiției. Când Salzburg i-a oferit debutul în Champions League, norvegianul a dat trei goluri în prima repriză. A repetat figura atât în Bundesliga, cât și în Premier League. Azi, cu Irak, a marcat de două ori în 43 de minute. Dezarmant atât pentru noi, de acasă, cât și pentru fundașii adverși, care îl studiază cu lunile, urmăresc zeci de clipuri cu mișcările lui, probabil că întreabă și AI-ul cum să-l contracareze, dar la fața locului dau din umeri, neputincioși.

3. Deși răpusă fără dubii pe final, Irakul e tipul de echipă pe care vrei să o vezi la Cupa Mondială. Fotbaliști cu vână și spirit, gata să-și dea sufletul ca să câștige un duel sau un petic de teren. Pe deasupra, e admirabilă și povestea din spatele „Leilor din Mesopotamia”. Irakul are mulți jucători născuți în diaspora, unii nici măcar nu și-au văzut țara pentru care aleargă, și-l mai are pe Aymen Hussein, atacantul cu aură de erou. Hussein și-a pierdut tatăl ucis de ISIS în copilărie, dar a găsit cumva prin fotbal puterea de a merge mai departe. Iar viața l-a răsplătit din plin. În martie, a dat golul calificării Irakului la Cupa Mondială, după 40 de ani. Azi, a închis cercul și a și marcat la cea mai importantă competiție a planetei.

Google News As.roPuteți urmări știrile AS.ro și pe Google News
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV. Clădirea în care se fabrică banii din România. Locul i-a impresionat şi pe străini
Observator
EXCLUSIV. Clădirea în care se fabrică banii din România. Locul i-a impresionat şi pe străini
Răzvan Sava a luat decizia finală: vine la U Craiova? Anunțul făcut de tatăl său
Fanatik.ro
Răzvan Sava a luat decizia finală: vine la U Craiova? Anunțul făcut de tatăl său
5:07

LIVE VIDEOArgentina – Algeria 1-0, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Messi, gol superb la meciul 200 pentru națională!
4:55

VideoÎncă un moment în care Messi a dovedit că e de pe altă planetă! Golul absolut genial marcat cu Algeria
4:52

Lovitură pentru Portugalia înaintea debutului la World Cup! Vedeta care nu va juca cu RD Congo
4:27

VideoPiele de găină! Momentul în care tot stadionul cântă Himno Nacional Argentino alături de Messi
3:32

Ghana rămâne fără cel mai important jucător: Partey pierde apelul și e „interzis” în Canada
3:03

VIDEOIrak 1-4 Norvegia. Haaland începe Mondialul cu o dublă și un assist
Vezi toate știrile
1 O nouă plecare de la FCSB! A decis să rezilieze. Cum l-a deranjat Gigi Becali! 2 FRF, înfrângere la TAS! E obligată să renunţe la o regulă importantă din Liga 1! Reacţia forului condus de Burleanu 3 “Mulțumim, Dennis Politic!” I-a fost anunţată plecarea. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului 4 Gigi Becali îl transferă pe Joao Paulo pe o sumă uriaşă: “Imediat îl dau” 5 Iranianul Mohebi, gesturi şocante la gol. Suporterii au reacţionat: “Nemernic terorist” 6 FCSB, gata să-l transfere pe Octavian Popescu. Ce echipă a făcut ofertă pentru el
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana RomânieiUniversitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României