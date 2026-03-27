Anglia – Uruguay LIVE SCORE (21:45). Amicale de lux în pauza internațională. Spania, Olanda și Germania joacă și ele

Pauza internațională nu a venit doar pentru naționalele care își dispută ultimele locuri pentru Campionatul Mondial din această vară, transmis în Universul Antena.

Cele mai tari selecționate ale lumii sunt în prim-plan vineri seară în cadrul unor partide amicale.

Programul celor mai importante amicale de vineri

21:45 Anglia – Uruguay

21:45 Elveția – Germania

21:45 Olanda – Norvegia

21:45 Spania – Serbia

21:45 Maroc – Ecuador

Olanda – Norvegia și Spania – Serbia sunt cele mai tari amicale programate vineri seară. „Portocala Mecanică” va primi vizita lui Erling Haaland, în timp ce selecționata Spaniei, una dintre marile favorite la câștigarea World Cup 2026, va juca împotriva Serbiei.