Home | Fotbal | Echipa naţională | Decizia luată de FRF după ce România a ratat World Cup 2026

Decizia luată de FRF după ce România a ratat World Cup 2026

Bogdan Stănescu Publicat: 27 martie 2026, 21:25

Comentarii
Decizia luată de FRF după ce România a ratat World Cup 2026

Gabriel Bodescu, Mihai Stoichiță și Răzvan Burleanu / Sport Pictures

România a ratat prezenţa la Campionatul Mondial din 2026 după 0-1 cu Turcia, pe stadionul lui Beşiktaş. Pentru tricolori urmează amicalul cu Slovacia, care va fi transmis în direct marţi, de la 21:45, pe Antena 1.

FRF a decis că nu va exista nicio acţiune cu presa până la meciul Slovacia – România. Tricolorii au susţinut astăzi un antrenament de refacere la Mogoşoaia. Vor mai susţine un antrenament sâmbătă şi unul duminică, până la plecarea în Slovacia. După care va urma antrenamentul oficial înaintea partidei.

Nicio acţiune cu presa până la meciul Slovacia – România

Seara trecută, la Istanbul, am simţit din nou dragostea şi susţinerea voastră din primul până în ultimul minut. Deşi rezultatul final nu a fost cel pe care l-am dorit cu toţii, sprijinul vostru din tribune a fost, ca de fiecare dată, la înălţime.

Regretăm profund că nu am reuşit să ne întoarcem cu un rezultat pozitiv care să răsplătească efortul vostru şi pasiunea cu care ne-aţi susţinut.

Gândurile noastre se îndreaptă şi către cei peste 4 milioane de români din faţa televizoarelor, care au trăit cu sufletul la gură fiecare fază. Cifra aceasta ne onorează, dar ne şi obligă. Avem o datorie morală uriaşă faţă de voi toţi. Acum, trăim multă tristeţe, dar şi o dorinţă imensă de a corecta greşelile şi de a vă oferi bucuria pe care o meritaţi. Lupta continuă, iar unitatea acestui grup rămâne neclintită. Avem nevoie de voi să ne ridicăm şi să facem România fericită”, a fost mesajul tricolorilor după înfrngerea cu Turcia, postat pe pagina de Facebook a echipei naţionale.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Cine va câştiga titlul în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Scenariu optimist. Cât vor ajunge să coste benzina şi motorina după OUG pe carburanţi
Observator
Scenariu optimist. Cât vor ajunge să coste benzina şi motorina după OUG pe carburanţi
Dan Alexa, văzut în compania fostei prezentatoare Andreea Marin. Locul unde au fost surprinși
Fanatik.ro
Dan Alexa, văzut în compania fostei prezentatoare Andreea Marin. Locul unde au fost surprinși
23:00

Naționala U21 a Angliei, aproape de o rușine istorică în preliminariile EURO 2027! A evitat eșecul în minutul 90
22:49

“Geniu absolut” Prima reuşită a lui Andreas Schjelderup la naţionala Norvegiei a fost un eurogol!
22:41

Sorin Cârțu a „urecheat” un tricolor după eșecul cu Turcia: „Trebuie să se adapteze la ceea ce îi cere antrenorul”
21:54

Kosovo U21 – România U21 0-1. Tricolorii lui Costin Curelea urcă pe podium în preliminariile EURO 2027
21:51

Remarcatul lui Ilie Dumitrescu din tabăra României, după înfrângerea tricolorilor cu Turcia: “Excelent”
21:45

LIVE SCOREOlanda – Norvegia și alte 4 meciuri tari se joacă ACUM. Amicale de lux în pauza internațională
Vezi toate știrile
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 VideoMircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce” 3 Turcia – România 1-0. Tricolorii ratează și ultima șansă de calificare la World Cup 2026 4 Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11 5 Mulţumim, Mircea Lucescu! Bine ai venit, Gică Hagi! Viitorul României e în Universul Antena 6 Mihai Stoica anunță o mutare de răsunet la FCSB: „Dacă reușim să îl aducem, va fi un mare transfer pentru noi”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț