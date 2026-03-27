Decizia luată de FRF după ce România a ratat World Cup 2026

România a ratat prezenţa la Campionatul Mondial din 2026 după 0-1 cu Turcia, pe stadionul lui Beşiktaş. Pentru tricolori urmează amicalul cu Slovacia, care va fi transmis în direct marţi, de la 21:45, pe Antena 1.

FRF a decis că nu va exista nicio acţiune cu presa până la meciul Slovacia – România. Tricolorii au susţinut astăzi un antrenament de refacere la Mogoşoaia. Vor mai susţine un antrenament sâmbătă şi unul duminică, până la plecarea în Slovacia. După care va urma antrenamentul oficial înaintea partidei.

“Seara trecută, la Istanbul, am simţit din nou dragostea şi susţinerea voastră din primul până în ultimul minut. Deşi rezultatul final nu a fost cel pe care l-am dorit cu toţii, sprijinul vostru din tribune a fost, ca de fiecare dată, la înălţime.

Regretăm profund că nu am reuşit să ne întoarcem cu un rezultat pozitiv care să răsplătească efortul vostru şi pasiunea cu care ne-aţi susţinut.

Gândurile noastre se îndreaptă şi către cei peste 4 milioane de români din faţa televizoarelor, care au trăit cu sufletul la gură fiecare fază. Cifra aceasta ne onorează, dar ne şi obligă. Avem o datorie morală uriaşă faţă de voi toţi. Acum, trăim multă tristeţe, dar şi o dorinţă imensă de a corecta greşelile şi de a vă oferi bucuria pe care o meritaţi. Lupta continuă, iar unitatea acestui grup rămâne neclintită. Avem nevoie de voi să ne ridicăm şi să facem România fericită”, a fost mesajul tricolorilor după înfrngerea cu Turcia, postat pe pagina de Facebook a echipei naţionale.