Turcii au luat foc: “Decizie șocantă!” Pe cine a lăsat Montella în afara lotului

Radu Constantin Publicat: 26 martie 2026, 12:07

Vincenzo Montella, în tribune, la meciul Samsunspor - Rayo Vallecano, din Conference League / Profimedia Images

Selecționerul Vincenzo Montella a produs o adevărată surpriză înaintea duelului cu România, după ce a anunțat lotul final al Turciei pentru partida de la Istanbul. Tehnicianul italian a păstrat 23 de jucători, renunțând la șapte nume importante, iar cea mai șocantă absență este cea a tânărului atacant Semih Kilicsoy.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În vârstă de doar 20 de ani, Kilicsoy este considerat de mulți specialiști drept cel mai promițător vârf de atac al Turciei în acest moment. Cu toate acestea, el nu a prins lista finală, deși nu are probleme medicale. În locul său, Montella a ales să meargă pe mâna lui Deniz Gul, atacant legitimat la FC Porto.

Presa din Turcia a reacționat imediat, catalogând decizia drept una „șocantă”, mai ales în contextul în care Kilicsoy are evoluții apreciate. Lipsa unei explicații oficiale a alimentat speculațiile privind strategia selecționerului.

În ultimele zile s-a discutat intens despre posibilitatea ca Montella să nu folosească un atacant clasic, ci să mizeze pe un sistem cu „nouă fals”, rol care ar putea fi ocupat de Kerem Akturkoglu. În acest scenariu, Deniz Gul rămâne singura soluție de atac de pe bancă.

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât Kilicsoy, născut chiar la Istanbul, are deja patru selecții la națională și o cotă de piață de aproximativ 12 milioane de euro, dublă față de cea a lui Gul.

Reclamă
Reclamă
Reclamă
