Arda Guler valorează aproape cât lotul României. Diferenţa uriaşă dintre cele două naţionale înaintea barajului

România se pregăteşte pentru semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Pe 26 martie, la Istanbul, tricolorii lui Mircea Lucescu vor întâlni Turcia. În cursul zilei de vineri, cele două naţionale au anunţat loturile pentru partida de joia viitoare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă Mircea Lucescu a prezentat o listă cu 26 de jucători disponibili pentru duelul de la Istanbul, Vicenzo Montella a convocat 30 de jucători pentru acţiunea din luna martie.

World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Valoarea lotului Turciei, de 5 ori mai mare decât valoarea lotului României, înaintea barajului de la Istanbul

Chiar dacă Turcia are patru jucători în plus convocaţi, diferenţa de valoare dintre cele două loturi este uriaşă. Potrivit transfermarkt.com, naţionala Turciei este cotată la aproximativ 517 milioane de euro, în timp ce lotul României este cotat la aproape 103 milioane de euro.

Cel mai valoros jucător al turcilor este Arda Guler, starul lui Real Madrid, care este cotat de site-ul de specialitate la 90 de milioane de euro, aproape cât întreaga naţională a României. Guler este urmat în acest top de Kenan Yildiz, vedeta lui Juventus.

În ceea ce priveşte naţionala României, Radu Drăguşin este cel mai bine cotat jucător, cu 20 de milioane de euro. Fundaşul lui Tottenham este urmat de fundaşul lui Rayo Vallecano, Andrei Raţiu, la 18 milioane de euro.