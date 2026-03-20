Arda Guler valorează aproape cât lotul României. Diferenţa uriaşă dintre cele două naţionale înaintea barajului

România se pregăteşte pentru semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Pe 26 martie, la Istanbul, tricolorii lui Mircea Lucescu vor întâlni Turcia. În cursul zilei de vineri, cele două naţionale au anunţat loturile pentru partida de joia viitoare.
Dacă Mircea Lucescu a prezentat o listă cu 26 de jucători disponibili pentru duelul de la Istanbul, Vicenzo Montella a convocat 30 de jucători pentru acţiunea din luna martie.
Valoarea lotului Turciei, de 5 ori mai mare decât valoarea lotului României, înaintea barajului de la Istanbul
Chiar dacă Turcia are patru jucători în plus convocaţi, diferenţa de valoare dintre cele două loturi este uriaşă. Potrivit transfermarkt.com, naţionala Turciei este cotată la aproximativ 517 milioane de euro, în timp ce lotul României este cotat la aproape 103 milioane de euro.
Cel mai valoros jucător al turcilor este Arda Guler, starul lui Real Madrid, care este cotat de site-ul de specialitate la 90 de milioane de euro, aproape cât întreaga naţională a României. Guler este urmat în acest top de Kenan Yildiz, vedeta lui Juventus.
În ceea ce priveşte naţionala României, Radu Drăguşin este cel mai bine cotat jucător, cu 20 de milioane de euro. Fundaşul lui Tottenham este urmat de fundaşul lui Rayo Vallecano, Andrei Raţiu, la 18 milioane de euro.
Valoarea lotului României (102,85 milioane de euro)
- Portari: Ionuț RADU (8 milioane de euro), Marian AIOANI (1,3 milioane de euro), Mihai POPA (500.000 de euro);
- Fundaşi: Andrei RAȚIU (18 milioane de euro), Deian SORESCU (1,8 milioane de euro), Radu DRĂGUȘIN (20 de milioane de euro), Andrei BURCĂ (1,8 milioane de euro), Virgil GHIȚĂ (2 milioane de euro), Adrian RUS (1,2 milioane de euro), Andrei COUBIȘ (100.000 de euro), Nicușor BANCU (1 milion de euro), Kevin CIUBOTARU (400.000 de euro);
- Mijlocaşi: Vladimir SCRECIU (2 milioane de euro), Vlad DRAGOMIR (2 milioane de euro), Răzvan MARIN (3,5 milioane de euro), Nicolae STANCIU (2 milioane de euro), Florin TĂNASE 2,3 milioane de euro), Ianis HAGI (1,8 milioane de euro), Dennis MAN (13 milioane de euro), Alexandru DOBRE (2,8 milioane de euro), Valentin MIHĂILĂ (2,8 milioane de euro), Claudiu PETRILA (2,5 milioane de euro), Ștefan BAIARAM (4,5 milioane de euro);
- Atacanţi: Daniel BÎRLIGEA (4,5 milioane de euro), David MICULESCU (2,5 milioane de euro), Marius COMAN (550.000 de euro).
Valoarea lotului Turciei (517,7 milioane de euro)
- Portari: Altay Bayındır (7 milioane de euro), Mert Günok (500.000 de euro), Muhammed Şengezer (2,5 milioane de euro), Uğurcan Çakır (15 milioane de euro).
- Fundaşi: Abdülkerim Bardakcı (6,5 milioane de euro), Ahmetcan Kaplan (5 milioane de euro), Eren Elmalı (5 milioane de euro), Ferdi Kadıoğlu (30 de milioane de euro), Merih Demiral (14 milioane de euro), Mert Müldür (7 milioane de euro), Mustafa Eskihellaç (3,5 milioane de euro), Ozan Kabak (10 milioane de euro), Samet Akaydın (1,2 milioane de euro), Zeki Çelik (12 milioane de euro).
- Mijlocaşi: Atakan Karazor (9 milioane de euro), Hakan Çalhanoğlu (22 de milioane de euro), İsmail Yüksek (15 milioane de euro), Kaan Ayhan (2 milioane de euro), Orkun Kökçü (25 de milioane de euro), Salih Özcan (3,5 milioane de euro), Aral Şimşir (6 milioane de euro).
- Atacanţi: Arda Güler (90 de milioane de euro), Barış Alper Yılmaz (26 de milioane de euro), Deniz Gül (6 milioane de euro), İrfan Can Kahveci (3,5 milioane de euro), Kenan Yıldız (75 de milioane de euro), Kerem Aktürkoğlu (22 de milioane de euro), Oğuz Aydın (8 milioane de euro), Semih Kılıçsoy (10 milioane de euro), Yunus Akgün (18 milioane de euro).
