„Turcii sunt săriți de pe fix! Dar aveți șanse!” Sfaturile lui Wesley Lopes pentru jucătorii naționalei

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe as.ro.
Turcia a evoluat de doar două ori la un Campionat Mondial, iar ultima dată a fost prezentă acolo în 2002, când reușea să termine pe locul 3 după ce a câștigat finala mică.
Wesley dă șanse României
Înaintea meciului uriaș cu Turcia de la Istanbul, fostul mare de atacant din Liga 1, Wesley, a dat câteva sfături jucătorilor lui Mircea Lucescu. Wesley a fost mult timp cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1, 64 de goluri, până să fie depășit de Eric de Oliveira.
„Aveți o echipă bună și puteți să puneți probleme în meciul cu Turcia. Dar vă mai zic ceva. Acolo va fi stadion plin. NE-BU-NI-E! Stadion plin, ești nebun la cap? Turcii sunt săriți de pe fix! Să știți lucrul ăsta!
Trebuie să nu aveți frică! Aveți jucători valoroși, credeți-mă. E greu, sigur că e greu. Să nu uităm, suntem toți la fel. E problemă la cap, e problemă de mentalitate. Jucătorii trebuie să aibă încredere în ei.
Poate va spune lumea acum: «Uite, vorbește și Wesley ăla!», dar asta e viața. Eu nu vorbesc prostii! Vă spun adevărul. Aveți o echipă națională bună. Trebuie să aveți mentalitate de campion și încredere” a declarat Wesley Lopes pentru Sport.ro.
- „Pentru mine e cel mai bun” Suporter de lux pentru România. Kopic merge la Istanbul să susțină naționala
- Turcii n-au milă de Lucescu. Incredibil ce scriu înainte de Turcia-România: „La asta să ne așteptăm”
- Războiul de 103 ani. România, adversara care a învins-o pe Turcia de cele mai multe ori în istorie
- Turcia – România LIVE TEXT (19:00). Duel crucial pentru tricolori la barajul pentru World Cup 2026
- „Unda de șoc a lovit naționala lui Montella” Marea teamă a turcilor, după antrenamentul oficial