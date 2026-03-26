Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | „Turcii sunt săriți de pe fix! Dar aveți șanse!” Sfaturile lui Wesley Lopes pentru jucătorii naționalei

„Turcii sunt săriți de pe fix! Dar aveți șanse!” Sfaturile lui Wesley Lopes pentru jucătorii naționalei

Sebastian Ujica Publicat: 26 martie 2026, 8:27

Turcii sunt săriți de pe fix! Dar aveți șanse!” Sfaturile lui Wesley Lopes pentru jucătorii naționalei

Wesley Lopes se bucura dupa golul marcat / SPORTS PICTURES

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe as.ro.

Turcia a evoluat de doar două ori la un Campionat Mondial, iar ultima dată a fost prezentă acolo în 2002, când reușea să termine pe locul 3 după ce a câștigat finala mică.

Wesley dă șanse României

Înaintea meciului uriaș cu Turcia de la Istanbul, fostul mare de atacant din Liga 1, Wesley, a dat câteva sfături jucătorilor lui Mircea Lucescu. Wesley a fost mult timp cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1, 64 de goluri, până să fie depășit de Eric de Oliveira.

„Aveți o echipă bună și puteți să puneți probleme în meciul cu Turcia. Dar vă mai zic ceva. Acolo va fi stadion plin. NE-BU-NI-E! Stadion plin, ești nebun la cap? Turcii sunt săriți de pe fix! Să știți lucrul ăsta!

Trebuie să nu aveți frică! Aveți jucători valoroși, credeți-mă. E greu, sigur că e greu. Să nu uităm, suntem toți la fel. E problemă la cap, e problemă de mentalitate. Jucătorii trebuie să aibă încredere în ei.

Poate va spune lumea acum: «Uite, vorbește și Wesley ăla!», dar asta e viața. Eu nu vorbesc prostii! Vă spun adevărul. Aveți o echipă națională bună. Trebuie să aveți mentalitate de campion și încredere” a declarat Wesley Lopes pentru Sport.ro.

Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou
Radu sau Aioani? Sfaturi de la fostul mare portar al României înainte de marele meci cu Turcia
