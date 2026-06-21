Un român, peste Lamine Yamal în clasamentul celor mai tineri marcatori de la Cupa Mondială. Despre cine e vorba

Lamine Yamal a intrat într-un Top 10 al celor mai tineri marcatori din istoria Cupei Mondiale graței reușitei sale din partida contra Arabiei Saudite. Totuși, starul Barcelonei nu se apropie de vârf, având șase persoane deasupra sa, printre care și un român.
Lamine Yamal a “deschis balul” pentru Spania în confruntarea contra Arabiei Saudite din etapa cu numărul 2 din faza grupelor de la Cupa Mondială. După doar 10 minute, superstarul Barcelonei a marcat din pasa lui Mikel Oyarzabal după ce a primit un balon în gura porții.
Cum arată topul celor mai tineri marcatori de la World Cup
Odată cu reușita sa de la Atlanta, Yamal a devenit unul dintre cei mai tineri marcatori din istoria World Cup. Ce este interesant e că peste fotabalistul Barcelonei în top se află un român, și anume Nicolae Kovacs, cel care a marcat la 18 ani și 197 de zile în România – Peru 3-1, la Mondialul din 1930.
Pe primul loc se află Pele, care înscria la 17 ani și 239 de zile într-un duel contra Țării Galilor. Yamal a reușit să marcheze la 18 ani și 343 de zile.
Top 10 cei mai tineri marcatori de la World Cup
- 1. Pele – 17 ani și 239 de zile
- 2. Manuel Rosas – 18 ani și 93 de zile
- 3. Gavi – 18 ani și 110 zile
- 4. Michael Owen – 18 ani și 190 de zile
- 5. Nicolae Kovacs – 18 ani și 197 de zile
- 6. Dmitri Sychev – 18 ani și 231 de zile
- 7. Lamine Yamal – 18 ani și 343 de zile
- 8. Lionel Messi – 18 ani și 357 de zile
- 9. Julian Green – 19 ani și 25 de zile
- 10. Divock Origi – 19 ani și 65 de zile
De asemenea, grație reușitei sale, starul spaniol a devenit doar al doilea fotbalist care are maxim 18 ani și care reușește să deschidă scorul într-un meci de Cupă Mondială. Primul a fost Pele, care la 17 ani făcea acest lucru într-un duel dintre Brazilia și Țara Galilor.
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