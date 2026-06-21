Un român, peste Lamine Yamal în clasamentul celor mai tineri marcatori de la Cupa Mondială. Despre cine e vorba

Lamine Yamal a intrat într-un Top 10 al celor mai tineri marcatori din istoria Cupei Mondiale graței reușitei sale din partida contra Arabiei Saudite. Totuși, starul Barcelonei nu se apropie de vârf, având șase persoane deasupra sa, printre care și un român.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lamine Yamal a “deschis balul” pentru Spania în confruntarea contra Arabiei Saudite din etapa cu numărul 2 din faza grupelor de la Cupa Mondială. După doar 10 minute, superstarul Barcelonei a marcat din pasa lui Mikel Oyarzabal după ce a primit un balon în gura porții.

Cum arată topul celor mai tineri marcatori de la World Cup

Odată cu reușita sa de la Atlanta, Yamal a devenit unul dintre cei mai tineri marcatori din istoria World Cup. Ce este interesant e că peste fotabalistul Barcelonei în top se află un român, și anume Nicolae Kovacs, cel care a marcat la 18 ani și 197 de zile în România – Peru 3-1, la Mondialul din 1930.

Pe primul loc se află Pele, care înscria la 17 ani și 239 de zile într-un duel contra Țării Galilor. Yamal a reușit să marcheze la 18 ani și 343 de zile.

Top 10 cei mai tineri marcatori de la World Cup