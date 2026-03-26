„Unda de șoc a lovit naționala lui Montella” Marea teamă a turcilor, după antrenamentul oficial

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Turcia a evoluat de doar două ori la un Campionat Mondial, iar ultima dată a fost prezentă acolo în 2002, când reușea să termine pe locul 3 după ce a câștigat finala mică.

Montella e forțat să improvizeze

„O undă de șoc a lovit naționala înaintea meciului cu România: Merih Demiral! Montella este forțat să facă niște schimbări..” scriu jurnaliștii turci de la MyNet. Deși tonul presei din Turcia este extrem de optimist, accidentarea jucătorului de la Al-Ahli reprezintă principalul motiv de îngrijorare.

Iar antrenamentul de dinaintea partidei nu a diminuat grijile. Primele 15 minute deschise publicului au fost pentru încălzire, cu câteva exerciții ușoare. Ulterior, Montella și staff-ul său au prezentat strategiile principale pentru meciul cu România, cu focus principal pe pregătirea tactică. La antrenament au fost prezenți și președintele și vicepreședintele Federației care le-au urat mult succes jucătorilor și lui Montella.

Problemele pentru turci sunt însă în apărare. Zeki Celik, titular de bază în flancul drept, nu s-a pregătit alături de restul echipei și a făcut antrenament individual. La fel și Merih Demiral, cel care este supus la un tratament intensiv, însă este extrem de improbabil să poată juca vreun minut în partida cu România.