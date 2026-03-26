„Unda de șoc a lovit naționala lui Montella” Marea teamă a turcilor, după antrenamentul oficial

Sebastian Ujica Publicat: 26 martie 2026, 9:12

Jucătorii naționalei, la antrenamentul oficial pentru meciul cu Turcia / Facebook

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe as.ro.

Turcia a evoluat de doar două ori la un Campionat Mondial, iar ultima dată a fost prezentă acolo în 2002, când reușea să termine pe locul 3 după ce a câștigat finala mică.

Montella e forțat să improvizeze

„O undă de șoc a lovit naționala înaintea meciului cu România: Merih Demiral! Montella este forțat să facă niște schimbări..” scriu jurnaliștii turci de la MyNet. Deși tonul presei din Turcia este extrem de optimist, accidentarea jucătorului de la Al-Ahli reprezintă principalul motiv de îngrijorare.

Iar antrenamentul de dinaintea partidei nu a diminuat grijile. Primele 15 minute deschise publicului au fost pentru încălzire, cu câteva exerciții ușoare. Ulterior, Montella și staff-ul său au prezentat strategiile principale pentru meciul cu România, cu focus principal pe pregătirea tactică. La antrenament au fost prezenți și președintele și vicepreședintele Federației care le-au urat mult succes jucătorilor și lui Montella.

Problemele pentru turci sunt însă în apărare. Zeki Celik, titular de bază în flancul drept, nu s-a pregătit alături de restul echipei și a făcut antrenament individual. La fel și Merih Demiral, cel care este supus la un tratament intensiv, însă este extrem de improbabil să poată juca vreun minut în partida cu România.

Astfel, cel mai probabil, Montella va juca în apărare cu formula: Multur, Kabak, Bardackci, Kadioglu.

 

Val de concedieri la un gigant tech global. Compania mută investiţiile către AIVal de concedieri la un gigant tech global. Compania mută investiţiile către AI
Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou
Observator
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou
Cum le-a luat fața Mirabela Grădinaru lui Brigitte Macron și soției lui Zelenski, la Washington. O stilistă analizează fotografia devenită virală: „E singura din acest trio”
Fanatik.ro
Cum le-a luat fața Mirabela Grădinaru lui Brigitte Macron și soției lui Zelenski, la Washington. O stilistă analizează fotografia devenită virală: „E singura din acest trio”
12:07

Turcii au luat foc: “Decizie șocantă!” Pe cine a lăsat Montella în afara lotului
11:49

Momentul așteptat de toți dinamoviștii. Ce spune Kopic despre situația lui Pușcaș: „E o veste bună”
11:32

Ionuț Chirilă a găsit problema cu care se confruntă Lucescu la națională: “Nu poți”
11:27

„Pentru mine e cel mai bun” Suporter de lux pentru România. Kopic merge la Istanbul să susțină naționala
11:26

VIDEOLuka Doncic, de neoprit! 43 de puncte şi victorie cu Indiana Pacers
11:15

Aryna Sabalenka – Elena Rybakina, semifinală de lux la Miami
Vezi toate știrile
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 Mihai Rotaru îşi face o nouă echipă la Craiova. A început selecţia 3 „Mulțumim UEFA pentru decizie” Turcii exultă după ce au aflat cine e arbitru cu România 4 Turcia – România LIVE TEXT (19:00). Duel crucial pentru tricolori la barajul pentru World Cup 2026 5 Cum arată geanta de 10.000 de euro cu care Ianis Hagi s-a prezentat la plecarea naţionalei în Turcia 6 Fotbalistul nemulțumit de selecția făcută de Mircea Lucescu. A marcat 11 goluri în acest sezon de Liga 1
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț