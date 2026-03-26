„Unda de șoc a lovit naționala lui Montella” Marea teamă a turcilor, după antrenamentul oficial

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe as.ro.
Turcia a evoluat de doar două ori la un Campionat Mondial, iar ultima dată a fost prezentă acolo în 2002, când reușea să termine pe locul 3 după ce a câștigat finala mică.
Montella e forțat să improvizeze
„O undă de șoc a lovit naționala înaintea meciului cu România: Merih Demiral! Montella este forțat să facă niște schimbări..” scriu jurnaliștii turci de la MyNet. Deși tonul presei din Turcia este extrem de optimist, accidentarea jucătorului de la Al-Ahli reprezintă principalul motiv de îngrijorare.
Iar antrenamentul de dinaintea partidei nu a diminuat grijile. Primele 15 minute deschise publicului au fost pentru încălzire, cu câteva exerciții ușoare. Ulterior, Montella și staff-ul său au prezentat strategiile principale pentru meciul cu România, cu focus principal pe pregătirea tactică. La antrenament au fost prezenți și președintele și vicepreședintele Federației care le-au urat mult succes jucătorilor și lui Montella.
Problemele pentru turci sunt însă în apărare. Zeki Celik, titular de bază în flancul drept, nu s-a pregătit alături de restul echipei și a făcut antrenament individual. La fel și Merih Demiral, cel care este supus la un tratament intensiv, însă este extrem de improbabil să poată juca vreun minut în partida cu România.
Astfel, cel mai probabil, Montella va juca în apărare cu formula: Multur, Kabak, Bardackci, Kadioglu.
