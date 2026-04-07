Vor să fie surpriza Mondialului. Țara care încearcă să naturalizeze 12 jucători pentru turneul final

Una dintre marile surprize ale preliminariilor pentru Campionatul Mondial de anul acesta, Republica Democrată Congo nu vrea să facă doar act de prezență la turneul final. Din contră, Federația de Fotbal din această țară lucrează de zor: încearcă să convingă jucători eligibili să accepte să joace pentru naționala lui Sébastien Desabre.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

12 jucători pe listă, inclusiv un star de la PSG

RD Congo va juca doar pentru a doua oară la un Campionat Mondial după 1974, când avea denumirea de Zair. A eliminat Camerunul la barajul din Africa și apoi a scos Jamaica la barajul intercontinental după un gol în prelungiri al lui Axel Tuanzebe.

Vedetele naționalei lui Sébastien Desabre sunt Mbemba și Mokaou de la Lille, Bakambu de la Betis, Yan Wissa de la Newcastle, Sadki de la Sunderland și Wan-Bissaka de la West Ham. Însă lotul poate deveni cu ușurință mult mai valoros.

Conform Marca, Federația are o listă de 12 jucători care sunt eligibili să aleagă naționala RD Congo și pot fi naturalizați. Și deja încearcă să-i convingă pe aceștia să accepte demersurile, în speranța că prezența la un Campionat Mondial îi va tenta.