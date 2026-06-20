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Wayne Rooney, val de laude pentru Kylian Mbappe: „Cel mai mare jucător francez din istoria Cupei Mondiale!”

Alex Ioniță Publicat: 20 iunie 2026, 19:01

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Wayne Rooney, val de laude pentru Kylian Mbappe: Cel mai mare jucător francez din istoria Cupei Mondiale!”

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Wayne Rooney a venit cu un val de laude pentru Kylian Mbappe! Fostul internațional englez este impresionat de calitățile atacantului din Hexagon.

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Mbappe a debutat excelent la Campionatul Mondial din 2026. Atacantul a reușit o „dublă” în victoria cu Senegal, scor 3-1 și a devenit cel mai bun marcator din istoria Franței, cu 58 de reușite, depășind recordul lui Olivier Giroud, care a avut 57 de goluri marcate.

Wayne Rooney a venit cu un val de laude pentru Kylian Mbappe

În opinia lui Wayne Rooney, Kylian Mbappe este singurul jucător care se apropie de Ronaldo Nazario. Acesta a menționat că superstar-ul de la Real Madrid este cel mai mare jucător din istoria Franței și că unele persoane nu realizează acest lucru.

„Obiectiv, Mbappe este cel mai mare jucător francez din istoria Cupei Mondiale. Nimeni nu s-a apropiat vreodată de Ronaldo brazilianul așa cum a făcut-o Mbappe. Este tehnic, poate provoca fundașii cu mingea la picior, atacă spațiile și marchează.

Cred că nu realizăm cât de excepțional este. Mai târziu, ne vom uita în urmă și ne vom spune: «Am crescut în acea generație, de ce nu m-am bucurat mai mult de el?»

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În loc să apreciem ceea ce avem în fața ochilor, căutăm doar aspectele negative. Și repetăm: de ce nu face asta sau cealaltă? În loc să-l apreciem ca pe un talent generațional. Poate că nu vom mai vedea niciodată pe cineva ca el”, a spus Wayne Rooney, citat de eurosport.fr.

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