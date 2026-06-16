Kylian Mbappe, inevitabil! Starul lui Real Madrid, cel mai bun marcator din istoria Franţei după golul cu Senegal

Kylian Mbappe (27 de ani) a înscris în primul duel al Franţei de la Cupa Mondială 2026, contra Senegalului, iar datorită acestei reuşite l-a egalat pe Olivier Giroud în fruntea celor mai buni marcatori istoria naţionalei Hexagonului.
Atacantul lui Real Madrid îşi scrie şi mai tare astfel numele în istoria fotbalul din Franţa, asta după ce pe când avea doar 19 ani, în 2018, devenea campion mondial.
Kylian Mbappe l-a egalat pe Olivier Giroud în clasamentul celor mai buni marcatori din istoria naţionalei Franţei
La meciul 99 în tricoul Franţei, Kylian Mbappe a reuşit să atingă o bornă impresionantă şi să-l egaleze pe Olivier Giroud. Jucătorul lui Real Madrid a marcat în confruntarea cu Senegal, după o fază prelungită de atac a francezilor, în care Michael Olise a strălucit.
Jucătorul lui Bayern a dat o dată senzaţională, pe jos, în careu, lui Kylian Mbappe, şi atacantul a înscris cu un şut pe jos, fără să-i dea vreo şansă lui Eduoard Mendy.
De asemenea, Kylian Mbappe a devenit şi cel mai bun marcator din istoria naţionalei Franţei de la Cupa Mondială, cu 13 goluri, fiind la egalitate în acest moment cu Just Fontaine, cel care a marcat toate golurile la turneul final din 1958.
Top 10 cei mai buni marcatori din istoria naţionalei Franţei
- Kylian Mbappe – 57 de goluri în 99 de meciuri
- Olivier Giroud – 57 de goluri în 137 de meciuri
- Thierry Henry – 51 de goluri în 123 de meciuri
- Antoine Griezmann – 44 de goluri în 137 de meciuri
- Michel Platini – 41 de goluri în 72 de meciuri
- Karim Benzema – 37 de goluri în 97 de meciuri
- David Trezeguet – 34 de goluri în 71 de meciuri
- Zinedine Zidane – 31 de goluri în 108 meciuri
- Just Fontaine – 30 de goluri în 21 de meciuri
- Jean-Pierre Papin – 30 de goluri în 54 de meciuri
Lot Franţa pentru Cupa Mondială
Francezii mai au pe lângă meciul cu Senegal un duel cu Irak, plus o confruntare cu Norvegia în ultima rundă.
- PORTARI: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).
- FUNDAŞI: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Al-Hilal), Theo Hernandez (PSG), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern).
- MIJLOCAŞI: N’Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG).
- ATACANŢI: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Bayern), Kylian Mbappe (Real Madrid), Marcus Thuram (Inter).
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