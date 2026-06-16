Kylian Mbappe, inevitabil! Starul lui Real Madrid, cel mai bun marcator din istoria Franţei după golul cu Senegal

Kylian Mbappe (27 de ani) a înscris în primul duel al Franţei de la Cupa Mondială 2026, contra Senegalului, iar datorită acestei reuşite l-a egalat pe Olivier Giroud în fruntea celor mai buni marcatori istoria naţionalei Hexagonului.

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Atacantul lui Real Madrid îşi scrie şi mai tare astfel numele în istoria fotbalul din Franţa, asta după ce pe când avea doar 19 ani, în 2018, devenea campion mondial.

Kylian Mbappe l-a egalat pe Olivier Giroud în clasamentul celor mai buni marcatori din istoria naţionalei Franţei

La meciul 99 în tricoul Franţei, Kylian Mbappe a reuşit să atingă o bornă impresionantă şi să-l egaleze pe Olivier Giroud. Jucătorul lui Real Madrid a marcat în confruntarea cu Senegal, după o fază prelungită de atac a francezilor, în care Michael Olise a strălucit.

Jucătorul lui Bayern a dat o dată senzaţională, pe jos, în careu, lui Kylian Mbappe, şi atacantul a înscris cu un şut pe jos, fără să-i dea vreo şansă lui Eduoard Mendy.

De asemenea, Kylian Mbappe a devenit şi cel mai bun marcator din istoria naţionalei Franţei de la Cupa Mondială, cu 13 goluri, fiind la egalitate în acest moment cu Just Fontaine, cel care a marcat toate golurile la turneul final din 1958.