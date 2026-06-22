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Zlatan Ibrahimovic a “distrus” naţionala Belgiei după egalul cu Iran: “Am adormit”

Bogdan Stănescu Publicat: 22 iunie 2026, 13:36

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Zlatan Ibrahimovic a distrus naţionala Belgiei după egalul cu Iran: Am adormit

Zlatan Ibrahimovic a "distrus" naţionala Belgiei / Profimedia Images

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Deloc impresionat de ultima performanţă a Belgiei împotriva Iranului la Cupa Mondială din 2026, duminică (0-0), Zlatan Ibrahimovic, comentator la televiziunea americană, a avut puţine de spus despre meci.

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Comentator la Fox News, Ibrahimovic a avut nevoie doar de câteva cuvinte pentru a-i condamna pe belgieni. După ultimul egal al Belgiei împotriva Iranului, duminică seara (0-0), fostul atacant suedez de la Paris Saint-Germain a criticat, în felul său inimitabil, jocul fotbaliştilor pregătiţi de Rudi Garcia.

Zlatan Ibrahimovic a făcut praf naţionala Belgiei pentru prestaţia din meciul cu Iran: “Am adormit”

“Ceea ce pot spune este că în prima repriză aproape am adormit. Şi în a doua repriză, am adormit”, a glumit el, aducând un zâmbet pe faţa lui Thierry Henry, care a fost şi el prezent pe platoul televiziunii americane.

Iar Zlatan Ibrahimovic a adăugat: “Nu sunt prea multe de spus despre acest meci. Încă o remiză. Vom vedea ce se întâmplă în următorul meci, dar îi voi lăsa pe colegii mei să vorbească despre asta”.

După remiza cu Egipt, scor 1-1, Belgia a încheiat la egalitate şi cu Iran, scor 0-0.

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În ultimul meci al grupei, belgienii vor juca sâmbătă, cu Noua Zeelandă.

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