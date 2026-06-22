Zlatan Ibrahimovic a “distrus” naţionala Belgiei după egalul cu Iran: “Am adormit”

Deloc impresionat de ultima performanţă a Belgiei împotriva Iranului la Cupa Mondială din 2026, duminică (0-0), Zlatan Ibrahimovic, comentator la televiziunea americană, a avut puţine de spus despre meci.
Comentator la Fox News, Ibrahimovic a avut nevoie doar de câteva cuvinte pentru a-i condamna pe belgieni. După ultimul egal al Belgiei împotriva Iranului, duminică seara (0-0), fostul atacant suedez de la Paris Saint-Germain a criticat, în felul său inimitabil, jocul fotbaliştilor pregătiţi de Rudi Garcia.
Zlatan Ibrahimovic a făcut praf naţionala Belgiei pentru prestaţia din meciul cu Iran: “Am adormit”
“Ceea ce pot spune este că în prima repriză aproape am adormit. Şi în a doua repriză, am adormit”, a glumit el, aducând un zâmbet pe faţa lui Thierry Henry, care a fost şi el prezent pe platoul televiziunii americane.
Iar Zlatan Ibrahimovic a adăugat: “Nu sunt prea multe de spus despre acest meci. Încă o remiză. Vom vedea ce se întâmplă în următorul meci, dar îi voi lăsa pe colegii mei să vorbească despre asta”.
După remiza cu Egipt, scor 1-1, Belgia a încheiat la egalitate şi cu Iran, scor 0-0.
În ultimul meci al grupei, belgienii vor juca sâmbătă, cu Noua Zeelandă.
- “O gravă problemă” Starul de la Mondial al Braziliei are mare nevoie de bani: “Se roagă să se transfere”
- Franţa – Irak, 00:00, LIVE VIDEO. (Antena 1, AntenaPLAY). Meciul care decide ierarhia grupei
- Jurnal Antena Sport | O experienţă de neuitat
- Argentina – Austria, 20:00, LIVE VIDEO (Antena 1, AntenaPLAY). Naţionala lui Messi, cel mai tare duel din grupă
- Programul zilei a 12-a de la Campionatul Mondial. Meciurile transmise pe Antena 1 și live în AntenaPLAY