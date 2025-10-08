Închide meniul
Zlatan Ibrahimovic şi-a ales favorita de la World Cup 2026: "Pentru prietenul meu" - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Zlatan Ibrahimovic şi-a ales favorita de la World Cup 2026: “Pentru prietenul meu”

Zlatan Ibrahimovic şi-a ales favorita de la World Cup 2026: “Pentru prietenul meu”

Publicat: 8 octombrie 2025, 14:25

Zlatan Ibrahimovic şi-a ales favorita de la World Cup 2026: Pentru prietenul meu

Zlatan Ibrahimovic / Profimedia

Suedezul Zlatan Ibrahimovic, fostul mare fotbalist şi actual consilier al RedBird Capital, fondul american care deţine în proprietate clubul AC Milan, a declarat, miercuri, că şi-ar dori ca Brazilia să câştige Cupa Mondială din 2026 pentru selecţionerul său, italianul Carlo Ancelotti, pe care îl consideră prietenul său, relatează EFE.

“Suedia nu este la Cupa Mondială. Aşa că sper ca Brazilia să câştige. Voi susţine Brazilia pentru prietenul meu Ancelotti. Îi doresc tot binele, pentru că tot atinge se transformă în ceva magic”, a declarat Ibrahimovic, cu prilejul Adunării Generale a European Football Clubs (fostă ECA), ce are loc la Roma.

Zlatan Ibrahimovic susţine Brazilia la World Cup 2026

“I-am avut în cariera mea antrenori pe Capello, Mourinho, Guardiola, Ancelotti… Toţi patru reprezintă fotbalul şi l-au schimbat în felul lor”, a mai spus el.

Ibrahimovic a mai precizat că, în opinia sa, cea mai bună opţiune este să se joace cât mai multe meciuri cu un program bun. “Trebuie să respectăm condiţia fizică a jucătorului şi necesităţile cluburilor, de exemplu, să chemăm jucătorii la echipa naţională atunci când este necesar. Ar fi benefic pentru toată lumea. Dar cu un calendar gestionabil, totul este posibil”.

“Ca fost jucător, vreau să joc cât mai mult, dar trebuie o organizare bună, un calendar bun. Oamenii vor meciuri, nu antrenamente”, a mai precizat el.

Ibrahimovic, care a jucat la FC Barcelona, AC Milan, Juventus Toríno, Inter Milano, Ajax şi Manchester United, pe care le-a descris drept cele mai bune cluburi din Europa, a relatat că a fost aproape de a juca şi pentru AS Roma.

“A fost o vreme când puteam să merg la o altă echipă italiană, dar nu o să dezvălui numele pentru că am un prieten care ţine cu o altă echipă din oraş (Lazio) şi trebuie să mă ducă acasă”, a adăugat el pe ton de glumă.

ECA (European Club Association) a fost fondată în 2008 cu 137 de membri şi are în rândurile sale 800 de cluburi de fotbal europene din peste 55 de ţări.

