Cristiano Ronaldo și-a aflat pedeapsa! Ce suspendare a primit pentru gestul golănesc din meciul cu Irlanda - Antena Sport

Cristiano Ronaldo și-a aflat pedeapsa! Ce suspendare a primit pentru gestul golănesc din meciul cu Irlanda

Daniel Işvanca Publicat: 25 noiembrie 2025, 18:50

Cristiano Ronaldo în meciul contra Irlandei / Getty Images

Cristiano Ronaldo a fost eliminat în penultimul meci al preliminariile pentru Campionatul Mondial, pierdut de Portugalia contra Irlandei. Starul în vârstă de 40 de ani a văzut cartonașul roșu, după ce și-a lovit un adversar.

În mod evident, acesta a lipsit de la partida contra Armeniei, în urma căreia lusitanii și-au asigurat participarea la turneul final de anul viitor, competiție transmisă exclusiv în Universul Antena. Comisia de Disciplină a FIFA a venit și cu o sancțiune pentru fotbalistul celor de la Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo, suspendat un meci de Comisia FIFA

Cristiano Ronaldo a primit o veste excelentă, după ce a fost eliminat direct pentru un gest golănesc în partida dintre Irlanda și Portugalia, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Comisia de Disciplină a FIFA l-a suspendat pe fotbalistul în vârstă de 40 de ani pentru acel gest, dar doar pentru o etapă. Ceea ce înseamnă că el va fi pe teren la primul meci al Portugaliei de la turneul final de anul viitor, competiție transmisă exclusiv în Universul Antena.

Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale de fotbal din 2026, care va fi găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada, va avea loc pe 5 decembrie, la Las Vegas.

