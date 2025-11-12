Ce se întâmplă cu Cornel Dinu la Spitalul Universitar de Urgență. Primele veşti după internare - Antena Sport

Fostul antrenor al echipei de fotbal Dinamo, Cornel Dinu (77 de ani), a fost internat sâmbătă noaptea la Spitalul Universitar de Urgență, și supus mai multor investigații.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Veştile recente despre dinamovist au fost triste. Cornel Dinu a refuzat să mai părăsească casa în ultimele luni, cu excepția vizitelor la spital. Luptând cu depresia, legenda clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare se confruntă cu probleme de sănătate. Motiv pentru care a fost internat în noaptea de sâmbătă spre duminică și supus mai multor investigații în cadrul Spitalului Universitar.

„Ce să fac, îmi aștept sfârșitul. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme care le-am. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă”, spunea acum câteva săptămâni cel poreclit Procurorul.

Contactat telefonic, Cornel Dinu a spus – pentru iamsport – doar: ”Starea mea e acceptabilă”, fără să dea mai multe detalii.

Cornel Dinu ar avea probleme cu inima

Potrivit gsp.ro, Cornel Dinu are probleme la inimă. Diagnosticul primit de dinamovist e bradicardie. Aceasta afecțiune înseamnă că inima bate mai rar decât în mod obișnuit, adică mai puțin de 60 de bătăi pe minut la o persoană în repaus.