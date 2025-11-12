Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce se întâmplă cu Cornel Dinu la Spitalul Universitar de Urgență. Primele veşti după internare - Antena Sport

Home | Fotbal | Ce se întâmplă cu Cornel Dinu la Spitalul Universitar de Urgență. Primele veşti după internare

Ce se întâmplă cu Cornel Dinu la Spitalul Universitar de Urgență. Primele veşti după internare

Radu Constantin Publicat: 12 noiembrie 2025, 17:45

Comentarii
Ce se întâmplă cu Cornel Dinu la Spitalul Universitar de Urgență. Primele veşti după internare

Cornel Dinu, în timpul unui meci / Hepta

Fostul antrenor al echipei de fotbal Dinamo, Cornel Dinu (77 de ani), a fost internat sâmbătă noaptea la Spitalul Universitar de Urgență, și supus mai multor investigații.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Veştile recente despre dinamovist au fost triste. Cornel Dinu a refuzat să mai părăsească casa în ultimele luni, cu excepția vizitelor la spital. Luptând cu depresia, legenda clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare se confruntă cu probleme de sănătate. Motiv pentru care a fost internat în noaptea de sâmbătă spre duminică și supus mai multor investigații în cadrul Spitalului Universitar.

„Ce să fac, îmi aștept sfârșitul. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme care le-am. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă”, spunea acum câteva săptămâni cel poreclit Procurorul.

Contactat telefonic, Cornel Dinu a spus – pentru iamsport – doar: ”Starea mea e acceptabilă”, fără să dea mai multe detalii.

Cornel Dinu ar avea probleme cu inima

Potrivit gsp.ro, Cornel Dinu are probleme la inimă. Diagnosticul primit de dinamovist e bradicardie. Aceasta afecțiune înseamnă că inima bate mai rar decât în mod obișnuit, adică mai puțin de 60 de bătăi pe minut la o persoană în repaus.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Observator
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Cuplul momentului în lumea tenisului! Frumoasa blondă a confirmat că are o relație cu un cunoscut jucător
Fanatik.ro
Cuplul momentului în lumea tenisului! Frumoasa blondă a confirmat că are o relație cu un cunoscut jucător
20:53
VideoJurnal Antena Sport | Moştenire de familie
20:52
Mirel Rădoi, la FCSB! Lovitura încercată de Gigi Becali
20:48
VideoJurnal Antena Sport | Înapoi în viitor
20:41
Florentin Petre a spus cine a ieșit mai câștigat din schimbul Musi – Politic. De ce are nevoie pentru a confirma la FCSB
20:40
VideoJurnal Antena Sport | Porţile i se deschid
20:30
VideoJurnal Antena Sport | Alchimistul Craiovei
Vezi toate știrile
1 A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club 2 FotoGestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express! 3 Fotbalist, băut la antrenamentul FCSB-ului. Mihai Stoica: “Nu putea să stea în picioare!” 4 Unde a fost surprins Mirel Rădoi în momentul în care Universitatea Craiova anunţa noul antrenor 5 Scandal la naționala Spaniei. Starul Lamine Yamal, scos din lot de Luis de la Fuente 6 Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație
Citește și
Cele mai citite
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România