A antrenat echipe de top, dar acum este angajat la McDonald’s - Antena Sport

A antrenat echipe de top, dar acum este angajat la McDonald’s

Radu Constantin Publicat: 6 ianuarie 2026, 15:23

A antrenat echipe de top, dar acum este angajat la McDonald’s. Un cunoscut tehnician a ales să se reprofileze la 46 de ani. Este vorba de Alexander Nouri, care a antrenat în Bundesliga pe Werder Bremen.

Cariera lui Alexander Nouri părea că va cunoaşte succesul, după ce a pregătit pe Werder Bremen. A plecat la Ingolstadt, apoi a fost interimar la Hertha Berlin. Şi a urmat declinul. După o scurtă perioadă ca secund la naţionala Statelor Unite ale Americii, Alexander Nouri a ales să meargă “principal” la AO Kavala, în Grecia. Experienţa a fost ultima pentru el, iar recent a susprins pe toată lumea, după ce în presă au apărut informaţii potrivit cărora s-a recalificat. Începând din ianuarie 2026, fostul tehnician a devenit administrator a două restaurante McDonald’s, situate în localitățile Herzogenrath și Kohlscheid, din vestul Germaniei.

Markus Gisdol (S) si Alexander Nouri (D) in meciul de fotbal dintre Hamburg si Werder Bremen din etapa a XII-a a Bundesligii, disputat pe stadionul Volksparkstadion din Hamburg, 26 noiembrie 2016. Alexandru Hojda / Sport Pictures

„În cele din urmă, ambele lumi înseamnă să știi să lucrezi cu oamenii. În fotbal sunt jucătorii, aici sunt angajații. Nu mă voi duce acolo și voi spune: știu cum funcționează. Sunt aici să învăț. Dar principiul de bază este același: trebuie să înțelegi cine se află în fața ta, ce îl motivează și de ce are nevoie pentru a performa”, a spus Alexander Nouri despre noua experinţă, conform Suddeutsche Zeitung.

