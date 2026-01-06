A antrenat echipe de top, dar acum este angajat la McDonald’s - Antena Sport

A antrenat echipe de top, dar acum este angajat la McDonald’s. Un cunoscut tehnician a ales să se reprofileze la 46 de ani. Este vorba de Alexander Nouri, care a antrenat în Bundesliga pe Werder Bremen.

Cariera lui Alexander Nouri părea că va cunoaşte succesul, după ce a pregătit pe Werder Bremen. A plecat la Ingolstadt, apoi a fost interimar la Hertha Berlin. Şi a urmat declinul. După o scurtă perioadă ca secund la naţionala Statelor Unite ale Americii, Alexander Nouri a ales să meargă “principal” la AO Kavala, în Grecia. Experienţa a fost ultima pentru el, iar recent a susprins pe toată lumea, după ce în presă au apărut informaţii potrivit cărora s-a recalificat. Începând din ianuarie 2026, fostul tehnician a devenit administrator a două restaurante McDonald’s, situate în localitățile Herzogenrath și Kohlscheid, din vestul Germaniei.

„În cele din urmă, ambele lumi înseamnă să știi să lucrezi cu oamenii. În fotbal sunt jucătorii, aici sunt angajații. Nu mă voi duce acolo și voi spune: știu cum funcționează. Sunt aici să învăț. Dar principiul de bază este același: trebuie să înțelegi cine se află în fața ta, ce îl motivează și de ce are nevoie pentru a performa”, a spus Alexander Nouri despre noua experinţă, conform Suddeutsche Zeitung.