Comunicatul lui Gică Hagi după ce turcii au scris că "Regele" se mută din România - Antena Sport

Gică Hagi a transmis un comunicat pe site-ul Farului, club unde este acţionar majoritar, după ce turcii au scris că se mută din România.

Gică Hagi a negat informaţia publicată în presa turcă, potrivit căreia ar vrea să se mute în Turcia, ţară în care evoluează fiul său. Turcii scriau şi că Gică Hagi s-a interesat de o locuinţă în Alanya.

Gică Hagi neagă că se mută din România

“În urma informațiilor apărute în spațiul public în ultimele zile, cu privire la faptul că ar urma să mă stabilesc într-o altă țară, doresc să transmit că nu este nimic adevărat, nu a existat în niciun moment această intenție și în consecință acea știre preluată de mass-media din România este eronată”, a transmis Gică Hagi pe site-ul Farului.

„Gheorghe Hagi, legenda fotbalului, se mută în Alanya. Legendarul număr 10 al lui Galatasaray a decis să se mute definitiv în Alanya, unde fiul său, Ianis, joacă pentru Alanyaspor”, a fost informaţia publicată în presa turcă.

Ianis Hagi, fiul lui Gică Hagi, evoluează la Alanyaspor. Gică Hagi l-a însoţit pe fiul lui, Ianis, atunci când internaţionalul român a fost prezentat oficial la Alanyaspor.