Rayo – AEK 2-0. Andrei Raţiu, duel cu Răzvan Marin în sferturile Conference League. Şahtior – AZ Alkmaar (22:00)

Meciul Rayo Vallecano – AEK Atena este în format LIVE SCORE joi, de la ora 19:45, pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Andrei Raţiu este titular în acest meci, în timp ce Răzvan Marin e pe banca de rezerve în startul partidei.
De la ora 22:00, Şahtior Doneţk se va întâlni cu AZ Alkmaar. Va fi un moment de reculegere pentru Mircea Lucescu la toate meciurile din competiţiile europene. Cu siguranţă Şahtior Doneţk, echipă cu care Mircea Lucescu a cucerit 22 de trofee, printre care Cupa UEFA, va pregăti ceva special pentru regretatul antrenor român.
Rayo – AEK 2-0 LIVE SCORE
Min. 45+3: Rayo Vallecano – AEK 2-0! Unai Lopez a majorat, în cele din urmă, avantajul lui Rayo înainte de pauză
Min. 20: Gol anulat pentru Rayo! Lejeune deviase superb, cu călcâiul, un şut al lui Akhomach, dar reuşita a fost anulată cu VAR, pentru offside
Min. 2: Rayo Vallecano – AEK 1-0! Akhomach a deschis rapid scorul! Nu a reluat prea bine, în urma unei centrări de pe partea stângă, dar mingea a intrat în plasă
Min. 1: A început partida!
Update: Moment de reculegere înaintea meciului în memoria lui Mircea Lucescu
Echipele de start:
Rayo Vallecano (4-3-3): Batalla – Andrei Raţiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria – Palazon, Ciss, U. Lopez – Akhomach, de Frutos, A. Garcia Antrenor: I. Perez
Rezerve: Daniel Cardenas, Diaz, Trejo, Alemao, Camello, Gumbau, Balliu, Espino, Valentin, Molina, Mendy
AEK Atena (4-4-2): Strakosha – Pilios, Relvas, Moukoudi, Rota – Pereyra, Pineda, Mantalos, Koita – Luka Jovic, Barnabas Varga Antrenor: M. Nikolic
Rezerve: Kutesa, Gacinovic, Georgiev, Kaloskamis, Răzvan Marin, Eliasson, Vida, Penrice, Angelopoulos, Zini, Brignoli
