Rayo – AEK 2-0. Andrei Raţiu, duel cu Răzvan Marin în sferturile Conference League. Şahtior – AZ Alkmaar (22:00)

Bogdan Stănescu Publicat: 9 aprilie 2026, 20:33

Andrei Raţiu, într-un meci pentru Rayo Vallecano / Profimedia Images

Meciul Rayo Vallecano – AEK Atena este în format LIVE SCORE joi, de la ora 19:45, pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Andrei Raţiu este titular în acest meci, în timp ce Răzvan Marin e pe banca de rezerve în startul partidei.

De la ora 22:00, Şahtior Doneţk se va întâlni cu AZ Alkmaar. Va fi un moment de reculegere pentru Mircea Lucescu la toate meciurile din competiţiile europene. Cu siguranţă Şahtior Doneţk, echipă cu care Mircea Lucescu a cucerit 22 de trofee, printre care Cupa UEFA, va pregăti ceva special pentru regretatul antrenor român.

Rayo – AEK 2-0 LIVE SCORE

Min. 45+3: Rayo Vallecano – AEK 2-0! Unai Lopez a majorat, în cele din urmă, avantajul lui Rayo înainte de pauză

Min. 20: Gol anulat pentru Rayo! Lejeune deviase superb, cu călcâiul, un şut al lui Akhomach, dar reuşita a fost anulată cu VAR, pentru offside

Min. 2: Rayo Vallecano – AEK 1-0! Akhomach a deschis rapid scorul! Nu a reluat prea bine, în urma unei centrări de pe partea stângă, dar mingea a intrat în plasă

Min. 1: A început partida!

Update: Moment de reculegere înaintea meciului în memoria lui Mircea Lucescu

Echipele de start: 

Rayo Vallecano (4-3-3): Batalla – Andrei Raţiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria – Palazon, Ciss, U. Lopez – Akhomach, de Frutos, A. Garcia Antrenor: I. Perez

Rezerve: Daniel Cardenas, Diaz, Trejo, Alemao, Camello, Gumbau, Balliu, Espino, Valentin, Molina, Mendy

AEK Atena (4-4-2): Strakosha – Pilios, Relvas, Moukoudi, Rota – Pereyra, Pineda, Mantalos, Koita – Luka Jovic, Barnabas Varga Antrenor: M. Nikolic

Rezerve: Kutesa, Gacinovic, Georgiev, Kaloskamis, Răzvan Marin, Eliasson, Vida, Penrice, Angelopoulos, Zini, Brignoli

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Jurnaliştii unguri cred că România se află într-un declin accentuat: "Aceasta e pedeapsa lor"
Cum arată primul carnet de jucător al lui Mircea Lucescu. Foto
FotoEchipa din mega-orașul de 5 miliarde de dolari a ajuns la 100 de victorii în țară! CR7 & Co, singurii care au oprit-o
Freiburg – Celta Vigo LIVE SCORE (22:00). Ionuț Radu luptă în sferturile de finală Europa League
VIDEO & FOTORămas-bun, Mircea Lucescu! Mii de oameni i-au adus un omagiu fostului selecţioner. Ahmetov: “O mare tragedie”
VIDEOSuporterii lui Dinamo, mesaj de adio pentru Mircea Lucescu: “Te vom iubi mereu”. Răzvan, cu lacrimi în ochi
Veste uriașă pentru Istvan Kovacs! Arbitrul, selectat pentru Cupa Mondială. Ce români mai sunt pe listă
Rinat Ahmetov, declaraţii emoţionante după ce i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu: “O mare tragedie”
1 Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion 2 Miliardarul care şi-a trimis bodyguarzii la Arena Naţională, înainte să vină să îşi ia rămas-bun de la Mircea Lucescu 3 „Nu te vom uita” Moment superb la meciul lui Galatasaray. Ce au făcut jucătorii pentru Lucescu 4 Decizia luată în Turcia, după decesul lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Federaţie 5 VIDEOCine este turcul care i-a pupat mâna lui Răzvan Lucescu lângă sicriul lui Mircea Lucescu 6 Primul nume din fotbalul mondial care și-a anunțat prezența la înmormântarea lui Mircea Lucescu: “Ne vedem”
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit