Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Avem de lucrat”. Mirel Rădoi, categoric înaintea confruntării cu Rapid Viena din Conference League - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | „Avem de lucrat”. Mirel Rădoi, categoric înaintea confruntării cu Rapid Viena din Conference League

„Avem de lucrat”. Mirel Rădoi, categoric înaintea confruntării cu Rapid Viena din Conference League

Publicat: 5 noiembrie 2025, 20:48

Comentarii
Avem de lucrat”. Mirel Rădoi, categoric înaintea confruntării cu Rapid Viena din Conference League

Mirel Rădoi, în timpul unui meci / Profimedia

Mirel Rădoi a prefațat duelul dintre Rapid Viena și Universitatea Craiova, din runda a treia a grupei de Conference League. Antrenorul oltenilor se așteaptă ca partida din Austria să fie una extrem de dificilă. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În primele două etape ale grupei, Universitatea Craiova a fost învinsă de Rakow, scor 0-2, și a remizat cu Noah, scor 1-1. 

Mirel Rădoi, categoric înainte de Rapid Viena – Universitatea Craiova 

Mirel Rădoi a mai declarat că meciul de la Viena va fi unul diferit față de cele disputate de olteni până acum, în Conference League. Antrenorul a transmis că e o diferență „uriașă” între campionatul Austriei și cel al României. 

Va fi o partidă dificilă, două echipe în căutarea primei victorii. Nu va fi o partidă ușoară. Băieții au făcut un prim contact cu echipa abia ieri. Noi ca staff ne-am dat seama că e un adversar foarte puternic, mult mai dinamic. A avut și ghinion cu aceste partide grele, Fiorentina și Lech, dar rezultatele din ambele partide este unul exagerat. 

Mesajul acesta a fost și când nu am reușit să câștigăm, unul pozitiv. Mie îmi dă încredere ce văd la antrenamente și la meciuri. Avem de lucrat. Cu astfel de jucători e important să înveți să îi gestionezi. Dacă nu găsești un echilibru, lipsa lui îți poate aduce anumite situații în timpul meciurilor. Avem nevoie de acest echilibru. 

Reclamă
Reclamă

Am făcut cunoștință deja cu această echipă. Nu va fi un meci ușor și nici comparabil cu cele două jucate, cu Rakow și Noah. E o echipă diferită ca dinamică, ca agresivitate, e o echipă care, dacă fac o analiză la ce s-a întâmplat în campionatul Austriei în ultimii ani, e o diferență uriașă. 

Nu credeam că o echipă ca Rapid Viena poate ajunge la acest nivel. Ne va aștepta un meci greu, cu dueluri crânceni, tranzițiilor lor sunt pentru o echipă europeană”, a declarat Mirel Rădoi, înainte de Rapid Viena – Universitatea Craiova. 

Probleme pentru clienţi după fuziunea First Bank - Intesa Sanpaolo. Au rămas fără acces la baniProbleme pentru clienţi după fuziunea First Bank - Intesa Sanpaolo. Au rămas fără acces la bani
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
13.000 de bugetari concediaţi, potrivit acordului din Coaliţie. În ce domenii sunt excepţii
Observator
13.000 de bugetari concediaţi, potrivit acordului din Coaliţie. În ce domenii sunt excepţii
David Popovici, apariție rară alături de una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Cine este femeia care l-a făcut să spună: ”Vor fi geloși”
Fanatik.ro
David Popovici, apariție rară alături de una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Cine este femeia care l-a făcut să spună: ”Vor fi geloși”
21:59
LIVE TEXTInter – Kairat Almaty 0-0. Brugge – Barcelona 1-1! City – Dortmund. Dragomir, prima victorie în Ligă
21:57
Dinamo și-a luat gândul de la transferul jucătorului din Liga 1. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Costă foarte mult”
21:47
Iga Swiatek, OUT de la Turneul Campioanelor! Anisimova, răzbunare dulce pentru acel 0-6, 0-6!
21:35
„Mă simt puternic”. Ștefan Baiaram a dat uitării conflictul cu Mirel Rădoi, înaintea duelului cu Rapid Viena
21:28
Mesajul emoţionant al preşedintelui Nicuşor Dan după decesul legendarului Emeric Ienei
21:22
Ce jucător de la FCSB a remarcat antrenorul lui Basel, înaintea partidei din Europa League: „Are calitate”
Vezi toate știrile
1 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 2 “Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool! 3 Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul” 4 Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii 5 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 6 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!