„Avem de lucrat”. Mirel Rădoi, categoric înaintea confruntării cu Rapid Viena din Conference League - Antena Sport

Mirel Rădoi a prefațat duelul dintre Rapid Viena și Universitatea Craiova, din runda a treia a grupei de Conference League. Antrenorul oltenilor se așteaptă ca partida din Austria să fie una extrem de dificilă.

În primele două etape ale grupei, Universitatea Craiova a fost învinsă de Rakow, scor 0-2, și a remizat cu Noah, scor 1-1.

Mirel Rădoi, categoric înainte de Rapid Viena – Universitatea Craiova

Mirel Rădoi a mai declarat că meciul de la Viena va fi unul diferit față de cele disputate de olteni până acum, în Conference League. Antrenorul a transmis că e o diferență „uriașă” între campionatul Austriei și cel al României.

„Va fi o partidă dificilă, două echipe în căutarea primei victorii. Nu va fi o partidă ușoară. Băieții au făcut un prim contact cu echipa abia ieri. Noi ca staff ne-am dat seama că e un adversar foarte puternic, mult mai dinamic. A avut și ghinion cu aceste partide grele, Fiorentina și Lech, dar rezultatele din ambele partide este unul exagerat.

Mesajul acesta a fost și când nu am reușit să câștigăm, unul pozitiv. Mie îmi dă încredere ce văd la antrenamente și la meciuri. Avem de lucrat. Cu astfel de jucători e important să înveți să îi gestionezi. Dacă nu găsești un echilibru, lipsa lui îți poate aduce anumite situații în timpul meciurilor. Avem nevoie de acest echilibru.