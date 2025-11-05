„Avem de lucrat”. Mirel Rădoi, categoric înaintea confruntării cu Rapid Viena din Conference League - Antena Sport

Mirel Rădoi a prefațat duelul dintre Rapid Viena și Universitatea Craiova, din runda a treia a grupei de Conference League. Antrenorul oltenilor se așteaptă ca partida din Austria să fie una extrem de dificilă.
În primele două etape ale grupei, Universitatea Craiova a fost învinsă de Rakow, scor 0-2, și a remizat cu Noah, scor 1-1.
Mirel Rădoi, categoric înainte de Rapid Viena – Universitatea Craiova
Mirel Rădoi a mai declarat că meciul de la Viena va fi unul diferit față de cele disputate de olteni până acum, în Conference League. Antrenorul a transmis că e o diferență „uriașă” între campionatul Austriei și cel al României.
„Va fi o partidă dificilă, două echipe în căutarea primei victorii. Nu va fi o partidă ușoară. Băieții au făcut un prim contact cu echipa abia ieri. Noi ca staff ne-am dat seama că e un adversar foarte puternic, mult mai dinamic. A avut și ghinion cu aceste partide grele, Fiorentina și Lech, dar rezultatele din ambele partide este unul exagerat.
Mesajul acesta a fost și când nu am reușit să câștigăm, unul pozitiv. Mie îmi dă încredere ce văd la antrenamente și la meciuri. Avem de lucrat. Cu astfel de jucători e important să înveți să îi gestionezi. Dacă nu găsești un echilibru, lipsa lui îți poate aduce anumite situații în timpul meciurilor. Avem nevoie de acest echilibru.
Am făcut cunoștință deja cu această echipă. Nu va fi un meci ușor și nici comparabil cu cele două jucate, cu Rakow și Noah. E o echipă diferită ca dinamică, ca agresivitate, e o echipă care, dacă fac o analiză la ce s-a întâmplat în campionatul Austriei în ultimii ani, e o diferență uriașă.
Nu credeam că o echipă ca Rapid Viena poate ajunge la acest nivel. Ne va aștepta un meci greu, cu dueluri crânceni, tranzițiilor lor sunt pentru o echipă europeană”, a declarat Mirel Rădoi, înainte de Rapid Viena – Universitatea Craiova.
