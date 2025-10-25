Ce loc ocupă Craiova - Noah în topul asistențelor etapei a doua din Conference League - Antena Sport

Universitatea Craiova a obținut un singur punct în primele două etape din faza principală de UEFA Conference League. Oltenii au remizat pe stadionul ”Ion Oblemenco” în jocul cu armenii de la Noah, scor 1-1, asta după ce a pierdut jocul din runda inaugurală, cu Rakow.
Chiar dacă jocul nu a fost unul apreciat de suporteri și nici de oamenii de fotbal din România, gruparea din Bănie a punctat la capitolul fani, având o asistență impresionantă.
Universitatea Craiova – Noah, pe locul 6 în topul asistențelor din Conference League
Universitatea Craiova a avut parte de o susținere masivă pe stadionul ”Ion Oblemenco” la meciul cu Noah, din etapa a doua a fazei principale din UEFA Conference League.
Rezultatul nu a fost cel dorit de suporteri, însă jocul a intrat într-un clasament important alcătuit de statisticieni. Potrivit Football Meets Data, duelul de joi seară a adus în tribune 18.004 spectatori, aceasta fiind a șasea în clasamentul asistențelor din cadrul acestei runde.
Cei mai mulți suporteri au fost la partida dintre Mainz 05 și bosniacii de la Zrinjsk. Viitoarea adversară a oltenilor a fost susținută de 30.200 de spectatori.
🏟️ Attendances in 🟢 UECL Matchday 2:
30,200 🇩🇪 Mainz – 🇧🇦 Zrinjski
24,641 🇦🇹 Rapid Wien – 🇮🇹 Fiorentina
23,038 🏴 C. Palace – 🇨🇾 AEK Larnaca
21,748 🇫🇷 Strasbourg – 🇵🇱 Jagiellonia
20,921 🇬🇷 AEK Athens – 🏴 Aberdeen
18,004 🇷🇴 Univ Craiova – 🇦🇲 Noah
13,936 🇺🇦 Shakhtar – 🇵🇱 Legia…
— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 25, 2025
