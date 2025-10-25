Ce loc ocupă Craiova - Noah în topul asistențelor etapei a doua din Conference League - Antena Sport

Universitatea Craiova a obținut un singur punct în primele două etape din faza principală de UEFA Conference League. Oltenii au remizat pe stadionul ”Ion Oblemenco” în jocul cu armenii de la Noah, scor 1-1, asta după ce a pierdut jocul din runda inaugurală, cu Rakow.

Chiar dacă jocul nu a fost unul apreciat de suporteri și nici de oamenii de fotbal din România, gruparea din Bănie a punctat la capitolul fani, având o asistență impresionantă.

Universitatea Craiova – Noah, pe locul 6 în topul asistențelor din Conference League

Universitatea Craiova a avut parte de o susținere masivă pe stadionul ”Ion Oblemenco” la meciul cu Noah, din etapa a doua a fazei principale din UEFA Conference League.

Rezultatul nu a fost cel dorit de suporteri, însă jocul a intrat într-un clasament important alcătuit de statisticieni. Potrivit Football Meets Data, duelul de joi seară a adus în tribune 18.004 spectatori, aceasta fiind a șasea în clasamentul asistențelor din cadrul acestei runde.

Cei mai mulți suporteri au fost la partida dintre Mainz 05 și bosniacii de la Zrinjsk. Viitoarea adversară a oltenilor a fost susținută de 30.200 de spectatori.