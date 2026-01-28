A fost doborât un record vechi de 66 ani! S-a scris istorie pe Camp Nou, în Barcelona - FC Copenhaga - Antena Sport

Închide meniul
A fost doborât un record vechi de 66 ani! S-a scris istorie pe Camp Nou, în Barcelona – FC Copenhaga

Alex Masgras Publicat: 28 ianuarie 2026, 23:13

Comentarii
Viktor Dadason, după ce a marcat împotriva Barcelonei / Profimedia

Barcelona şi FC Copenhaga joacă în ultima etapă a grupei principale din UEFA Champions League, chiar pe Camp Nou, dar catalanii nu au avut deloc o primă repriză bună. În luptă pentru un loc în primele 8, care asigură calificarea directă în optimile de finală UCL, catalanii au primit gol încă din minutul 4.

Viktor Dadasson a înscris după o pasă fantastică a lui Elyounoussi, care l-a lăsat pe puştiul de 17 ani singur cu portarul Garcia, pe care l-a învins elegant.

Viktor Dadason a doborât un record vechi de 66 de ani

Dadasson a marcat la vârsta de 17 ani şi 212 de zile. El a stabilit un nou record pe Camp Nou în ceea ce priveşte meciurile din cupele europene, devenind cel mai tânăr jucător din istorie care înscrie pe arena celor de la Barcelona.

Performanţa este cu atât mai impresionantă, în condiţiile în care vorbim despre un record vechi de 66 de ani. Mai exact, potrivit OptaJoe, din noiembrie 1959, atunci când Paolo Ferrario marca pentru AC Milan la vârsta de 17 ani şi 269 de zile.

Loading ... Loading ...
