Antrenorul lui Răzvan Marin, în gardă înaintea meciului contra Craiovei: „Poate provoca momente neplăcute adversarului” - Antena Sport

AEK Atena are asigurată calificarea în play-off-ul UEFA Conference League, însă gruparea antrenată de Răzvan Marin are șansa de a obține calificarea directă în faza optimilor de finală.
La conferința de presă premergătoare partidei de joi, tehnicianul grecilor a vorbit despre lucrurile remarcate în jocul oltenilor, respectiv despre punctele lor forte.
Marko Nikolic: „Craiova te pedepsește dacă nu ești concentrat”
AEK Atena – Universitatea Craiova este meciul prin care oltenii își pot asigura calificarea cel puțin în play-off-ul UEFA Conference League. Disputa de la Atena este una care pune presiune atât pe elevii lui Filipe Coelho, cât și pe gazde.
La conferința de presă de miercuri, antrenorul lui Răzvan Marin a avertizat asupra atuurilor pe care „leii” din Bănie le-ar putea folosi în această confruntare.
„Mai avem două meciuri până la Crăciun. Echipa este într-o formă bună, cu 11 victorii în ultimele 12 meciuri. Am reușit să ne asigurăm calificarea în următoarea fază, dar important este să câștigăm mâine pentru a ne clasa în primele 8 și a merge direct în optimi.
Nu va fi un meci simplu, avem și câteva absențe, dar ne așteptăm la un stadion plin și o atmosferă pozitivă. Vom înfrunta o echipă puternică și ne așteaptă o misiune dificilă. Craiova evoluează cu trei fundași centrali, are un joc bun pe contraatac și îi place să aibă posesia.
Șansele sunt 50-50. Avem nevoie de concentrare maximă, atenție și energie. Mâine nu va fi o sărbătoare, ci o bătălie. Răzvan Marin a fost într-o formă foarte bună la început, apoi a urmat un declin natural. Acum, s-a întors și are șanse mari de a fi titular mâine.
Craiova este o echipă care poate provoca momente neplăcute adversarului. Le-am urmărit meciurile, au dezvoltat un proiect excelent, iar echipa e în creștere. Au schimbat antrenorul, însă nu și sistemul de joc. E o echipă puternică pe contraatac, se organizează bine în spatele mingii și te pedepsește dacă nu ești concentrat”, a declarat Marko Nikolic, la conferința de presă.
